Mỹ nhân Anh xấu hổ vì cảnh 18+

Olivia Cooke từng phải đóng rất nhiều cảnh 18+ khoe thân trên màn ảnh. Diễn viên "House Of The Dragon" thừa nhận việc quay những cảnh nhạy cảm này khiến cô “xấu hổ khủng khiếp”.

Theo The Sun, Olivia Cooke đang thu hút quan tâm sau khi loạt phim truyền hình mới của cô, The Girlfriend, lên sóng. Trong phim, mỹ nhân có nhiều cảnh 18+ táo bạo, thậm chí không ngần ngại lao vào cuộc ân ái với người đàn ông lạ mặt chỉ sau vài phút quen biết.

Chia sẻ về vai diễn, nữ diễn viên thừa nhận cô thấy việc quay những cảnh sex “xấu hổ khủng khiếp”. Xuyên suốt sự nghiệp, Olivia từng tham gia nhiều dự án đình đám nhưng song song đó, cô cũng phải thực hiện không ít cảnh nóng, khoe thân. Mỹ nhân sinh năm 1993 cho biết tim cô như trĩu xuống mỗi khi đọc được các cảnh táo bạo trong kịch bản, và cô thậm chí thấy ngượng ngùng ngay cả trước khi bấm máy.

“Thật kỳ lạ, phải không? Đó là phần công việc rất kỳ quặc. Khi nhìn lịch quay và thấy cảnh ấy đang đến gần, tôi chỉ biết kêu: ‘Trời ơi!’ Không hiểu sao mọi chuyện cứ đổ dồn về sau tuổi 30 của tôi. Dạo này chuyện ấy xảy ra liên tục… giống như sự nghiệp hiện giờ toàn là chuỗi ngày bị bẽ mặt của Olivia Cooke", người đẹp chia sẻ.

Olivia Cooke chật vật vì phải ghi hình những cảnh 18+. Ảnh: Alamy.

Olivia Cooke cũng tiết lộ thêm về quá trình chuẩn bị cho những cảnh này. Diễn viên cho hay cô phải mặc những bộ đồ bảo hộ đặc biệt, một dạng miếng che cơ thể - nhưng thực chất chỉ là một mảnh vải nhỏ có miếng silicon dán vào. Nó rất khó mặc vì có keo dính, dễ bị xoắn và dính chặt vào nhau khiến cô liên tục loay hoay mỗi lần phải mặc.

Olivia Cooke sinh năm 1993 tại Anh. Cô từng theo học kịch trước khi được mời đóng phim và trở nên nổi tiếng với nhiều dự án gây tiếng vang như Ouija, Ready Player One, Sound of Metal hay House Of The Dragon...

Hiện Olivia đang hẹn hò với Ralph Davis, bạn diễn của cô trong House Of The Dragon. Cả hai bị bắt gặp đi cùng nhau ở Soho năm 2024. Ban đầu họ cho biết chỉ là bạn. Nhưng đến tháng 7 năm ngoái, diễn viên đã đăng ảnh thân mật trong kỳ nghỉ của cả hai lên Instagram, xác nhận chuyện hẹn hò.