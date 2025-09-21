MC đài truyền hình bị tố quấy rối tình dục đồng nghiệp suốt 5 năm

Đài CTS lên tiếng sau khi một nam MC, phát thanh viên kỳ cựu bị nữ đồng nghiệp tố quấy rối, gửi tin nhắn làm phiền hay mượn công việc để động chạm, sàm sỡ trong suốt 5 năm.

Theo tờ China Times, dư luận xôn xao trước thông tin một nam MC, phát thanh viên của đài truyền hình CTS gần đây bị tố quấy rối tình dục, gửi tin nhắn làm phiền đồng nghiệp nữ. Nguồn tin tiết lộ nam MC này đã lập gia đình, lại khá nổi tiếng, có 20 năm kinh nghiệm trong nghề.

Tờ United Daily News đưa tin nam MC này ngoài việc liên tục nhắn tin quấy rối trong suốt 5 năm, gần đây còn lấy cớ “hướng dẫn nghiệp vụ” để cố tình động chạm, tiếp xúc cơ thể với nữ đồng nghiệp hay đòi được mát-xa cho cô. Những hành vi của người này khiến nạn nhân sống trong sợ hãi trong thời gian dài, thể chất lẫn tinh thần lao dốc, phải tìm đến Sở Lao động để cầu cứu.

Tới tối 20/9, đài CTS chính thức lên tiếng về vụ việc gây xôn xao dư luận, khẳng định sẽ không dung túng cho các hành vi thiếu đạo đức và vi phạm pháp luật.

Đài CTS bị dân mạng chỉ trích sau vụ việc nam MC bị đồng nghiệp nữ tố quấy rối, sàm sỡ. Ảnh: FTNN.

"CTS tuyệt đối không dung thứ hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc và luôn nỗ lực bảo vệ quyền lợi của nhân viên. Theo quy định của Luật Bình đẳng giới trong lao động và các quy định liên quan, chúng tôi đã thành lập ‘Ủy ban Bình đẳng giới và Xử lý khiếu nại quấy rối tình dục nơi làm việc’, đồng thời luôn tuân thủ pháp luật và nội quy để xử lý công bằng các vụ việc", nhà đài cho biết.

CTS chia sẻ thêm: "Đối với trường hợp này, chúng tôi sẽ khẩn trương tiến hành điều tra. Nếu xác minh là đúng sự thật, công ty sẽ xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời bảo đảm quyền lợi và an toàn tinh thần lẫn thể chất cho người bị hại. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường giáo dục về bình đẳng giới cho nhân viên, để mọi người được làm việc trong môi trường an toàn và tôn trọng lẫn nhau".

Sau phát ngôn của CTS, dân mạng vẫn xôn xao bàn luận về vụ việc, đồn đoán về danh tính nam MC bị tố quấy rối đồng nghiệp. Nhiều luồng ý kiến còn chỉ trích CTS vì nạn nhân bị quấy rối tình dục liên tục suốt 5 năm mà nhà đài không hề hay biết. Trước khi cầu cứu Sở Lao động, nạn nhân từng tìm đến sự giúp đỡ của một cựu giám sát viên của CTS, nhưng không nhận được phản hồi.