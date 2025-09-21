Diễn viên Quang Tiền tử vong ở nhà riêng

Sau khi nhận tin báo từ một người bạn của Quang Tiền, cảnh sát phá cửa nhà riêng và phát hiện nam diễn viên đã tử vong. Nguyên nhân chi tiết về việc anh qua đời chưa được tiết lộ.

Tờ China Times đưa tin nam diễn viên nổi tiếng Đài Loan Trần Quang Tiền được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng hôm 19/9. Anh mất đột ngột ở tuổi 55. Cảnh sát cho biết sáng cùng ngày, họ nhận được tin báo từ một người bạn của Quang Tiền, cho hay đã nhiều ngày không liên lạc được với anh. Lực lượng chức năng sau đó phá cửa vào nhà và phát hiện diễn viên đã tử vong.

Không phát hiện những dấu vết bất thường tại hiện trường nên cơ quan chức năng ban đầu loại trừ khả năng đây là một vụ án mạng. Thông tin Trần Quang Tiền qua đời ở tuổi 55 khiến giới giải trí xôn xao. Nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ.

Trần Quang Tiền là nam diễn viên có tiếng tại Đài Loan, Trung Quốc. Anh được nhiều khán giả biết tới sau khi tham gia các phim ăn khách như David Loman hay Siêu cấp thiên binh... Những năm gần đây, diễn viên dần rút lui khỏi làng giải trí, chuyển hướng hoạt động trên mạng xã hội và kinh doanh.

Trần Quang Tiền qua đời ở tuổi 55. Ảnh: China Times.

Trần Quang Tiền từng liên tục vướng tranh cãi khi công khai chỉ trích ngôi sao Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài Trần Quán Lâm, cáo buộc anh bạo hành vợ là Tạ Tâm Di. Thậm chí, Quang Tiền còn khẳng định hai vợ chồng Trần Quán Lâm có quan hệ tình ái phức tạp với người thứ ba.

Vợ chồng Trần Quán Lâm sau đó đệ đơn kiện, yêu cầu đối phương công khai xin lỗi. Phía luật sư khẳng định những phát ngôn của Trần Quang Tiền là bịa đặt, xúc phạm danh dự, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hình ảnh và sự nghiệp của Trần Quán Lâm cũng như uy tín gia đình, nên phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự.

Cuối cùng, tòa tuyên Trần Quang Tiền phạm tội phỉ báng, buộc bồi thường tổng cộng 500.000 Đài tệ cho vợ chồng Trần Quán Lâm, đồng thời phải công khai xin lỗi.