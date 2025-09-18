Hình ảnh mới của Trịnh Sảng

Studio của Trịnh Sảng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh mới nhất của diễn viên. Dù còn nợ nần, cô vẫn sống ổn và đang cố gắng trau dồi ngoại ngữ.

Theo Sohu, sau khi nam diễn viên Vu Mông Lung qua đời vì ngã lầu, nhiều khán giả tìm xem lại các bộ phim, chương trình mà anh tham gia và phát hiện nam diễn viên từng xuất hiện chung với Trịnh Sảng. Vì cô cũng im hơi lặng tiếng suốt khoảng thời gian qua, khán giả bắt đầu bàn luận và bày tỏ lo lắng về tình trạng hiện tại của nữ diễn viên.

Trước sự quan tâm của công chúng, phía studio của Trịnh Sảng đăng tải hình ảnh mới nhất của cô, cho biết nữ diễn viên vẫn sống bình an. Trong một đoạn clip được studio chia sẻ, Trịnh Sảng đang cố gắng học tiếng Anh. Cô vừa viết vừa tập đọc.

Hình ảnh mới nhất của Trịnh Sảng. Ảnh: Weibo.

Trong clip, ngôi sao Họa Bích mặc trang phục đời thường giản dị. Khuôn mặt của cô trở nên khác lạ với chiếc cằm nhọn, làm dấy lên tin đồn thẩm mỹ. Bên cạnh những bình luận hỏi thăm tình trạng sức khỏe, cũng có những ý kiến mỉa mai Trịnh Sảng đã sang nước ngoài định cư nhiều năm nhưng ngoại ngữ bập bẹ.

Kể từ khi sang nước ngoài, Trịnh Sảng gần như rút lui khỏi mạng xã hội, rất hiếm khi chia sẻ đời sống cá nhân. Theo Sohu, khác với nhiều nghệ sĩ vướng scandal thường chọn cách phát triển sự nghiệp theo hướng mới, Trịnh Sảng dường như chỉ còn trông cậy vào những dự án phim ngắn do AI tái hiện hình ảnh quá khứ. Trước đó, studio còn lên tiếng khẳng định các đoạn phim ngắn này gần như tái hiện 100% cảnh quay của cô, đồng thời nhắc lại thời điểm Trịnh Sảng sụp đổ, từng có hàng trăm bạn bè trong và ngoài giới giải trí lo lắng.

Sau biến cố, Trịnh Sảng chọn sang nước ngoài sinh sống nhưng những khoản nợ vẫn chưa được giải quyết. Ê-kíp của cô từng khẳng định Trịnh Sảng cùng nhân viên luôn giữ liên lạc với một số chủ nợ, song chưa hề có thông tin cô đã hoàn tất thanh toán. Dẫu vậy, ở nơi ở mới, diễn viên được cho là sống khá hòa thuận với hàng xóm, thậm chí còn giúp họ nhận bưu kiện và hỗ trợ chuyển tiền.