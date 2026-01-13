Vợ chồng Justin Bieber lại gây bàn tán

Hailey Bieber được cho là chia sẻ video phê phán ông xã. Tuy nhiên, người mẫu này sau đó phủ nhận.

Theo Page Six, Hailey Bieber mới đây trực tiếp bác bỏ tin đồn cô chia sẻ lại một đoạn video trên mạng xã hội có nội dung chỉ trích cuộc hôn nhân với Justin Bieber. Trên trang cá nhân, nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Rhode khẳng định cô không hề đăng lại bất kỳ video nào liên quan đến đời sống vợ chồng.

“Tôi biết nhiều người đang cảm thấy quá rảnh rỗi trên mạng, nhưng tôi chưa từng chia sẻ lại bất cứ nội dung nào nói về mối quan hệ của mình”, Hailey viết.

Chuyện tình cảm của Hailey Bieber liên tục gây bàn tán. Ảnh: Page Six.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Hailey đã đăng lại một video của nữ TikToker. Trong video, người này đưa ra quan điểm nhiều cuộc hôn nhân tồn tại lâu dài là nhờ người phụ nữ chấp nhận hy sinh, phụ thuộc và dung thứ cho những điều tiêu cực. Video thậm chí lấy mối quan hệ của Justin và Hailey Bieber làm ví dụ. Kèm theo đó là những phát ngôn gây tranh cãi xoay quanh tình trạng sức khỏe và trách nhiệm của Justin trong vai trò người bạn đời.

Một số người dùng mạng xã hội cho biết họ nhìn thấy đoạn video vì tin rằng Hailey từng chia sẻ lại nội dung này. Thông tin này khiến dư luận dấy lên ý kiến trái chiều.

Hailey và Justin Bieber kết hôn từ năm 2018. Cặp sao đã có một con trai tên Jack Blues. Suốt nhiều năm qua, 2 người liên tục đối mặt với tin đồn rạn nứt. Tuy nhiên, họ vẫn nhiều lần thể hiện sự gắn bó và đồng hành cùng nhau trước công chúng.

Gần đây, Justin Bieber cũng bị đặt vào tâm điểm bàn tán vì vướng những nghi vấn liên quan đến sức khỏe và lối sống. Nam ca sĩ bị cho là sử dụng chất kích thích. Tuy nhiên, đại diện của nam ca sĩ lên tiếng bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đây là những câu chuyện tiêu cực mang tính suy diễn, được thổi phồng nhằm thu hút sự chú ý.

Người đại diện cũng khẳng định vợ chồng Justin - Hailey đang có cuộc sống ổn định và hạnh phúc sau khi chào đón con trai. Một nguồn tin thân cận cho biết thêm, thời gian qua Justin dành phần lớn thời gian trong phòng thu để sáng tác âm nhạc, đồng thời tập trung chăm sóc gia đình nhỏ của mình.