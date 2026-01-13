Steven Nguyễn sau cơn sốt 'Mưa đỏ'

Steven Nguyễn trở lại với bộ phim truyền hình "Không giới hạn". Đây là lần đầu tiên anh hợp tác cùng ê-kíp miền Bắc.

Tiếp nối thành công từ dự án Mưa đỏ, Steven Nguyễn đến với bộ phim mới Không giới hạn trong vai Trung tá Đào Minh Kiên, cán bộ thuộc lực lượng Cứu hộ - Cứu nạn. Nhân vật được xây dựng là một người lính gan dạ, bản lĩnh, luôn đối mặt với những nhiệm vụ hiểm nguy, qua đó khắc họa rõ nét tinh thần trách nhiệm và sự quả cảm của người lính trong thời bình.

Không giới hạn tập trung khai thác những khó khăn, gian khổ cùng sự hy sinh thầm lặng của người lính, đồng thời làm nổi bật yếu tố mưu lược, tư duy chiến lược trong công tác chỉ huy, điều hành quân đội của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn đổi mới.

Steven Nguyễn đảm nhận vai diễn mới. Ảnh: NSX.

Theo Steven Nguyễn, đây là lần đầu tiên anh ra miền Bắc quay phim. Ngoài sự khác biệt về thời gian quay, quá trình làm việc của ê-kíp 2 miền không khác biệt nhau quá nhiều. Nam diễn viên chủ động ra Hà Nội tham gia casting với hy vọng có được vai chính diễn.

Nam diễn viên tâm sự cảnh đáng nhớ nhất trong quá trình quay phim là khi nhân vật của anh và Tô Dũng mắc kẹt trong bồn hạ áp. “Với cảnh đó, khói rất dày, trong khi tôi phải đeo mặt nạ nên bị khó thở, tâm lý căng thẳng tột độ. Có lúc tôi muốn xin nghỉ, nhưng nhìn xung quanh thấy anh em ai cũng cố gắng, tôi lại tự nhủ phải vượt qua. Đúng như tên phim, đó là lúc bản thân vượt qua những giới hạn tưởng như không thể”, anh nói.

Với dự án lần này, Steven Nguyễn và Minh Trang lần đầu hợp tác, có tuyến tình cảm. Thậm chí, nhân vật của Minh Trang chủ động theo đuổi Kiên.

Theo Minh Trang, dù Steven không xuất hiện quá nhiều ở giai đoạn đầu phim, nhưng qua mô tả kịch bản, nhân vật của cô dành tình cảm rất mạnh mẽ cho Kiên. Điều này đặt ra thách thức cho cả 2 khi đây là lần đầu họ hợp tác và cũng là lần đầu gặp nhau ngoài đời.

“Anh Huy (Steven Nguyễn) khá bận nên thời gian đầu chúng tôi không có nhiều cơ hội trò chuyện trước khi quay. May mắn, kịch bản và lời thoại rất dễ thương nên nhiệm vụ của cả 2 chỉ là thể hiện đúng tinh thần đó”, Minh Trang chia sẻ.

Cô cho biết thêm, ngoài đời Steven là người vui vẻ, dễ gần. Dù ban đầu cả 2 còn hơi ngại ngùng, nhưng sau đó nhanh chóng tìm được nhiều chủ đề chung. Đặc biệt, do phần lớn lời thoại của Minh Trang đều xoay quanh nhân vật Kiên, việc liên tục nhắc đến tên nhân vật này khiến cảm xúc của cô dần “ngấm” vào vai, tạo nên sự gắn kết và phản ứng hóa học rất tự nhiên khi diễn chung.

Khi được hỏi về việc cả hai có thời gian đi chơi hay tìm hiểu đối phương ngoài đời sau giờ quay hay không, Minh Trang thẳng thắn cho biết lịch quay dày đặc khiến điều đó gần như không xảy ra. Hơn nữa, đoàn phim không quay chủ yếu ở Hà Nội mà di chuyển qua nhiều địa điểm. Thay vào đó, chính khoảng thời gian di chuyển cùng đoàn giúp 2 diễn viên có cơ hội trò chuyện, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn.

“Có những lúc chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau là biết đối phương đang rất mệt. Chỉ một ánh nhìn động viên hay một câu an ủi nhỏ cũng đủ tạo nên sự kết nối rất đẹp vừa cho nhân vật, vừa cho chính chúng tôi ngoài đời”, cô nói.

Trái với hình ảnh lạnh lùng trên phim, Minh Trang tiết lộ Steven Nguyễn ngoài đời lại khá hướng nội. Khi không quay, anh thường đeo tai nghe và ngồi yên một chỗ. Ngược lại, cô tự nhận mình năng động và nói nhiều hơn. Sự đối lập này khiến không khí làm việc giữa hai người trở nên thú vị, tạo ra sự cân bằng tự nhiên khi lên hình.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ trong dự án này, cô là người phải chủ động nhiều hơn để dẫn dắt cảm xúc nhân vật. Điều đó giúp cô học được cách quan sát bạn diễn kỹ hơn, điều chỉnh phản ứng và cách tiếp cận tình huống sao cho chân thật nhất.

“Tôi nghĩ mỗi vai diễn chỉ cho mình một khoảng thời gian ngắn để sống trọn vẹn với nhân vật. Vì vậy tôi luôn muốn mở lòng hết mức, kết nối hết khả năng để không bỏ lỡ cơ hội đó”, Minh Trang nói.

Khi được hỏi về việc có nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp không, Minh Trang khẳng định, giữa cô và Steven Nguyễn chỉ tồn tại sự tôn trọng, đồng cảm và hỗ trợ đúng nghĩa của hai diễn viên cùng làm nghề. Áp lực học thoại, đặc biệt với những cảnh nặng tâm lý, khiến cả hai hầu như không còn thời gian nghĩ đến điều gì khác ngoài việc hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất.