Robert Redford qua đời

  • Thứ ba, 16/9/2025 21:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Huyền thoại điện ảnh Robert Redford đã qua đời vào sáng 16/9, hưởng thọ 89 tuổi. Sự ra đi của ngôi sao phim "Avengers: Endgame" khiến đồng nghiệp, khán giả tiếc thương.

Người đại diện của Robert Redford xác nhận tin buồn với Page Six. “Robert Redford đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 16/9 tại ngôi nhà ở Sundance, trên dãy núi Utah nơi ông yêu mến, bên cạnh những người thân yêu. Ông sẽ được nhớ thương vô hạn. Gia đình mong nhận được sự riêng tư vào thời điểm này”, người đại diện chia sẻ.

Theo New York Times, Redford ra đi trong giấc ngủ. Nguyên nhân chi tiết về cái chết của nam diễn viên từng đoạt Oscar hiện chưa được công bố.

Robert Redford sinh năm 1936. Ông theo học diễn xuất tại Pratt Institute và Học viện Nghệ thuật Sân khấu Mỹ (New York). Sự nghiệp của ông khởi đầu với sân khấu Broadway qua vở Tall Story (1959), trước khi chuyển thể thành phim năm 1960, đánh dấu màn ra mắt tại địa hạt điện ảnh.

Redford từng đóng cùng minh tinh Jane Fonda trong nhiều tác phẩm kinh điển như The Chase hay Barefoot in the Park. Ông cũng hợp tác với hàng loạt ngôi sao hàng đầu như Barbra Streisand, Faye Dunaway, Meryl Streep hay Michelle Pfeiffer.

Redford qua đời ở tuổi 89. Ảnh: Reuters.

Năm 1980, Redford lấn sân đạo diễn và ngay lập tức thành công với Ordinary People, bộ phim đoạt 4 giải Oscar. Sau đó, ông tiếp tục đạo diễn kiêm diễn viên trong nhiều dự án lớn, tiêu biểu như A River Runs Through It (1992) hay The Legend of Bagger Vance (2000).

Năm 2018, Redford thông báo sẽ giải nghệ. Tài tử gạo cội chia sẻ với Entertainment Weekly: "Tôi gần như đã xác định đây sẽ là lần cuối tham gia diễn xuất. Tôi không thể tồn tại mãi mãi". Hai năm trước đó, ông từng thừa nhận cảm thấy mệt mỏi và không còn muốn đứng trước máy quay nhiều như trước. Tuy vậy, Redford sau đó gọi phát biểu này là “một sai lầm”, cho rằng ông không nên tự khẳng định quá sớm.

Vai diễn cuối cùng trên màn ảnh rộng của nam diễn viên là trong Avengers: Endgame (2019). Sau đó, Redford tiếp tục tham gia lồng tiếng cho các dự án khác như Omniboat: A Fast Boat to Fantasia (2020) và White House Plumbers (2023).

