Vụ án siêu nhiên rúng động nước Mỹ

Dựa trên sự kiện có thật về vụ quỷ ám nổi tiếng bậc nhất xứ cờ hoa, "Last Rites" chính thức khép lại vũ trụ "The Conjuring" sau hơn một thập kỷ rù quến người yêu phim kinh dị.

Trong lịch sử các vụ án siêu nhiên nước Mỹ, câu chuyện về gia đình Smurl ở thị trấn tại Pennsylvania từng làm dư luận dậy sóng suốt những năm thập niên 1980. Sau khi cùng 4 cô con gái dọn về ngôi nhà số 328 đường Chase, West Pittston, cặp vợ chồng Jack và Janet Smurl liên tục trải qua những hiện tượng kỳ lạ, mà khoa học cũng không thể giải thích.

Suốt 13 năm sống tại đó, gia đình Smurl cho rằng họ bị khủng bố tinh thần bởi một thế lực tà ác. Căn nhà thường xuyên phát ra tiếng động lạ, đồ đạc, vật dụng di chuyển bất thường, mùi hôi hám khó chịu không biết từ đâu xuất hiện và một số thành viên thậm chí còn bị thương tích một cách kỳ quái... Vụ việc không chỉ khiến người dân địa phương hoang mang, mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông, báo chí xứ cờ hoa, cho tới cả các nhà điều tra hiện tượng tâm linh và giới tôn giáo.

Thế nhưng, dư luận lại chia rẽ gay gắt trước việc gia đình Smurl có thực sự bị quỷ ám, hay đó thực chất chỉ là những chiêu trò nhằm câu kéo sự quan tâm. Vụ việc càng phức tạp hơn khi cặp đôi nhà ngoại cảm, trừ tà nổi tiếng thời bấy giờ là Ed và Lorraine Warren lên tiếng, khẳng định gia đình Smurl nói thật.

Và đây, là một trong những vụ án khốc liệt nhất mà họ từng đối mặt.

Vụ quỷ ám nhà Smurl

Đưa câu chuyện kỳ bí, từng gây chấn động dư luận một thời như vậy lên màn ảnh là nhiệm vụ không dễ dàng với đạo diễn Michael Chaves. Ở hồi kết của loạt phim The Conjuring (Ám ảnh kinh hoàng), vụ quỷ ám nhà Smurl là chất liệu hoàn hảo để khép lại thương hiệu kinh dị ăn khách nhất lịch sử này.

Cũng bởi vậy mà ngay từ trước khi ra mắt, sự kỳ vọng của đại chúng, đặc biệt là fan của thể loại kinh dị, dành cho The Conjuring: Last Rites rất cao.

Chuyện phim tiếp tục theo chân cặp vợ chồng Warren sau những vụ án kinh hoàng xảy ra trong phần tiền truyện. Giờ đây, cả hai ở tuổi trung niên và đã giải nghệ, không còn xông xáo điều tra về những vụ án tâm linh mà lui về thuyết giảng, viết sách. Cô con gái nhỏ Judy của họ nay cũng trưởng thành và có bạn trai.

Ngày vui chẳng kéo dài, khi Lorraine và Judy thường xuyên có linh cảm kỳ lạ và cảm nhận được tín hiệu bất ổn. Nó gợi cho Lorraine về cơn ác mộng 20 năm trước, khi cô chạm trán với một con quỷ lúc đang mang bầu Judy. Thời điểm ấy Lorraine còn quá trẻ và đầy sợ hãi, nên chỉ biết trốn chạy, không dám đối mặt.

Cơn ác mộng ấy giờ đây trở lại, đe dọa sẽ sát hại Judy như cách trả món nợ xưa. Lần theo dấu vết, gia đình Warren phát hiện nó có liên hệ trực tiếp với nhà Smurl - những người đang chật vật đối diện cơn khủng hoảng mang tên quỷ ám.

Những khung hình gây hồi hộp của Last Rites.

Không nhiều phim kinh dị những năm gần đây có thời lượng dài như Last Rites. 136 phút tại rạp với trải nghiệm kinh dị thuần túy dễ khiến người ta cảm thấy nặng nề và uể oải. Lựa chọn này của Michael Chaves dễ hóa sai lầm, nếu nhà làm phim người Anh không kiểm soát tốt nhịp độ bộ phim.

Để giải quyết vấn đề, anh cùng lúc kể đan xen hai tuyến truyện. Một bên là nỗ lực lý giải hiện tượng bằng cả niềm tin tôn giáo lẫn khoa học, bên còn lại là sự tan vỡ và kiệt quệ trong đời sống tinh thần của các nạn nhân.

Tuy nhiên, điểm hạn chế là kịch bản nhiều lúc bị dàn trải. Một số phân đoạn ở phần giữa lặp lại motif quen thuộc của loạt phim, khiến mạch phim chậm nhịp và thiếu tính cấp bách. Các tuyến phụ cũng chủ yếu để gắn kết vũ trụ The Conjuring, thay vì phục vụ trực tiếp cho câu chuyện của Last Rites. Điều này khiến bộ phim đôi lúc lạc mất trọng tâm, làm vơi bớt sức hấp dẫn vốn có của câu chuyện dựa trên vụ điều tra tâm linh có thật trong lịch sử.

Song ở cao trào, kịch bản vẫn tạo được kịch tính nhất định nhờ đặt cặp vợ chồng Warren trước những lựa chọn khó khăn của đạo đức nghề nghiệp và sự bình yên của gia đình. Lorraine một mặt không muốn nhúng tay vào vụ án, lo sợ thế lực tà ác sẽ làm hại cả gia đình như điềm báo mà cô thấy được. Mặt khác, chứng kiến sự tuyệt vọng của nạn nhân, nhà ngoại cảm tài năng cũng không đành lòng ngồi yên.

Nhìn chung, Last Rites vẫn hướng tới lựa chọn an toàn, trung thành với công thức vốn có hơn là thử nghiệm táo bạo để làm mới thương hiệu. Trái với kỳ vọng, sự xuất hiện của những thế lực quỷ quyệt hàng đầu như Valak không xuất hiện, ít nhiều làm các fan của The Conjuring cảm thấy hụt hẫng.

Diễn xuất của cặp đôi chính là điểm sáng.

Hồi kết an toàn

Vẫn là The Conjuring. Màu sắc kinh dị không thể trộn lẫn trên thị trường, thứ được tạo nên bởi bộ óc đầy ý tưởng của “phù thủy” James Wan.

Tiếp nối tinh thần ấy, Michael Chaves thừa biết cách chơi đùa với nỗi sợ của khán giả. Từ cái gương cổ, con búp bê đồ chơi, màn hình TV lập lòe, cánh cửa phòng ngủ hay chiếc ghế tựa đung đưa, cho tới ống thoát nước của bồn rửa bát… những thứ tưởng chừng quen thuộc nhất trong mỗi căn nhà, đều có thể là vật dẫn truyền nỗi ám ảnh.

Tiếc thay những cảnh jump-scare lại không mới mẻ, nên ít nhiều giảm đi hiệu quả. Song công bằng mà nói, việc thiết lập bầu không khí phim tốt vẫn khiến khán giả nhiều phen ớn lạnh. Tông màu tối tăm, ánh sáng lay lắt và những khung hình chật chội khơi gợi cảm giác bức bối nơi người xem.

Điểm sáng lớn nhất của phim phải kể đến màn trình diễn của bộ đôi Vera Farmiga và Patrick Wilson. Họ mang đến hình ảnh Lorraine bối rối nhưng kiên cường, trong khi Ed nhân hậu, hết mực bảo vệ vợ con, nay lại có thêm nhiều khoảnh khắc hài hước, khác hẳn với những lần xuất hiện trước đó. Cả hai lột tả rõ nét gánh nặng tinh thần của nhân vật, khi giờ đây cuộc đối đầu với quỷ dữ có thể khiến họ vĩnh viễn mất đi con gái - cơn ác mộng lớn nhất, âm ỉ trong đầu Lorraine suốt những năm qua.

Trong khi, việc xây dựng chiều sâu các nhân vật nhà Smurl còn khá hời hợt và đơn điệu. Dù là mảnh ghép quan trọng của phim, họ hiện lên một màu và thiếu dấu ấn. Những động cơ của nhân vật từ khi mang chiếc gương bí ẩn về nhà không thực sự thuyết phục, trong khi diễn biến tâm lý khi đối diện với nỗi sợ cũng mơ hồ, không rõ ràng.

Phim gây tranh cãi về kịch bản nhưng vẫn gây sốt phòng vé.

Còn một số đứt gãy trong đường dây câu chuyện, nhưng Last Rites kịp khép lại với cái kết khá trọn vẹn. Hình ảnh hai người phụ nữ, cũng là hai mẹ con, truyền động lực và sức mạnh cho nhau để đối mặt với quỷ dữ, không tiếp tục trốn chạy, mang tới thông điệp niềm tin giúp người ta vượt qua bóng tối một cách mạnh mẽ. Để làm được điều đó, gia đình Warren cần vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng. Đó là nỗi sợ trước bệnh tật, trước sự mất mát, chia ly.

Tín hiệu đáng mừng cho Last Rites khi vừa có màn chào sân rực rỡ ở phòng vé toàn cầu. Tác phẩm mang về 194 triệu USD sau 4 ngày chiếu, trở thành phim kinh dị có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử. Hiện tại, con số này đã tăng vọt lên 333 triệu USD sau khi khép lại tuần chiếu thứ 2.