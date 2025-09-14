'Khế ước bán dâu' - hình ảnh ấn tượng nhưng thừa cảnh 18+

Sự xuất hiện của hai cảnh 18+ không giúp "Khế ước bán dâu" hấp dẫn hơn. Phim ghi điểm ở phần nhìn, nhưng điều còn thiếu là sự phát triển chiều sâu nhân vật.

Genre: Kinh dị

Director: Lê Văn Kiệt

Cast: NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh…

Rating: 6/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim.

Bride of the Covenant, có một hành trình đặc biệt ở quốc tế, khi trở thành tác phẩm Việt đầu tiên góp mặt tại hạng mục Midnight Passion của Liên hoan phim Busan (BIFF) lần thứ 30. Không những vậy, đứa con tinh thần của đạo diễn Lê Văn Kiệt còn được lên kế hoạch phát hành tại hơn hai mươi quốc gia.

Còn tại sân nhà Việt Nam, tác phẩm cũng vừa chào sân với cái tên Khế ước bán dâu. Phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên rất được yêu thích của cây bút Thục Linh, bám theo hành trình của cô dâu trẻ tên Nhài, bị cuốn vào mớ bòng bong tà thuật quỷ quái nơi nhà chồng.

Lần theo dấu vết, Nhài phát hiện âm mưu kinh hoàng bị chôn giấu suốt bao năm, được lên dây cót bởi thứ ma quỷ hiểm độc ẩn mình dưới hình hài một vị thần mà gia tộc này thờ cúng.

Thiết kế mỹ thuật khá ấn tượng

Cái tên Lê Văn Kiệt không còn lạ lẫm với khán giả, khi trước đó từng ghi dấu với nhiều dự án khá thành công, nổi bật là Hai Phượng. Tác phẩm một thời gây sốt phòng vé, mang về doanh số hơn 200 tỷ và dẫn đầu danh sách phim Việt ăn khách nhất suốt thời gian khá dài.

Trở lại với một dự án kinh dị, Lê Văn Kiệt được kỳ vọng sẽ truyền tải được câu chuyện đặc sắc của Thục Linh lên màn ảnh, mang tới hương vị mới so với loạt phim kinh dị nội địa tràn lan thời gian qua, với những công thức rập khuôn và tẻ nhạt.

Khế ước bán dâu thoạt đầu mang lại cảm giác na ná nội dung Cô dâu ma, một dự án hợp tác Việt - Thái cùng thể loại vừa ra mắt cách đây không lâu. Vẫn là câu chuyện nàng dâu đối mặt cơn ác mộng ở nhà chồng, nội dung từng xuất hiện trong không ít tác phẩm của khu vực lẫn thế giới, từ Ready or Not, Crimson Peak cho tới The Bride…

Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân vào gia tộc họ Vũ, Nhài đã mơ hồ có cảm giác bất an trước những sự kiện kỳ quặc không lời giải. Đó là việc mẹ chồng mắc căn bệnh hiếm nên không thể lộ mặt trong hôn lễ của con; là phản ứng khó hiểu của gia nhân, sự thờ ơ, lạnh nhạt của chồng; là gia quy kỳ lạ ngăn cản cô vào phòng thờ hay gặp lão phu nhân, không được ra ngoài sau canh nhất đêm rằm…

Càng kỳ quái hơn khi Nhài nghe thấy những tiếng ai oán văng vẳng trong đêm. Sự tò mò giết chết tính kiên nhẫn trong cô dâu trẻ. Đâu thể ngồi yên trước loạt tín hiệu bí ẩn đó, cô liều lĩnh phá gia quy để đi tìm sự thật.

Phim ghi điểm với thiết kế mỹ thuật ấn tượng.

Ấn tượng ban đầu về Khế ước bán dâu là một tác phẩm chỉn chu về phần nhìn. Mang màu sắc tâm linh cổ trang, tác phẩm của Lê Văn Kiệt đưa người xem về một biệt phủ ở Kinh Bắc, nơi gia tộc họ Vũ giàu sang phú quý nhờ thờ cúng Mộc thần.

Bối cảnh biệt phủ được khai thác tốt, hiện lên u ám và bí ẩn khi nằm tựa lưng vào khu rừng hoang vu. Thiết kế phục trang và hóa trang cũng để lại ấn tượng với sự đầu tư công phu so với mặt bằng phim Việt, thể hiện tính thẩm mỹ cao. Màu phim ám xám đầy dụng ý, mang lại bầu không khí rùng rợn cho tác phẩm.

Chất kinh dị tâm linh được khắc họa qua những những nghi thức ma quái, tà đạo, nơi bóng tối của những thế lực siêu nhiên khiêu chiến với niềm tin và đạo đức con người. Nó còn được thể hiện trong nhiều cảnh phim body-horror gây sốc, như khi ma quỷ rạch bụng moi bào thai, hay cảnh da thịt lở loét và giòi bọ chui ra… Hóa trang tử thi gây ấn tượng với độ chân thật, nhiều cảnh quay có thể khiến khán giả yếu tim rùng mình.

Nhiều lỗ hổng nội dung

Tương tự Cô dâu ma, Khế ước bán dâu hé lộ bí ẩn về thực thể tà ác từ rất sớm. Không mất nhiều thời gian để sự chú ý của người xem đổ dồn về Mộc thần - khúc gỗ kỳ quái được đặt trong căn phòng thờ khóa kín của gia tộc họ Vũ.

Khi những bí ẩn ló dạng từ sớm, điều người xem quan tâm là phản ứng của nhân vật trước những sự kiện đó thế nào, và lựa chọn đối mặt với chúng ra sao? Sợ hãi, hoảng loạn trốn chạy hay tò mò và muốn khám phá, giải mã sự thật…

Tiếc là Khế ước bán dâu chưa để lại ấn tượng về nội dung như lớp vỏ bọc nịnh mắt của nó. Thực chất, có khá nhiều ý tưởng thú vị dựa trên bộ truyện cùng tên của Thục Linh được đạo diễn đem lên màn ảnh, từ những vấn đề xã hội như trọng nam khinh nữ, thân phận phụ nữ trong xã hội phong kiến cho đến vòng xoáy nhân quả, hay bản chất của những điều xấu xa sinh ra từ tâm ma con người…

Phim có xuất hiện 2 cảnh nóng.

Chỉ tiếc rằng, Lê Văn Kiệt hơi tham khi lựa chọn ôm đồm quá nhiều thông điệp, chưa xác định rõ trọng tâm câu chuyện muốn kể. Thành thử, chuyện phim mở ra tiềm năng, nhưng ngày càng lê thê với nhiều tình tiết dư thừa. Trong khi, điều Khế ước bán dâu còn thiếu là việc xây dựng nhân vật với chiều sâu và hành trình tâm lý thuyết phục khán giả.

Với hệ thống nhân vật đồ sộ từ trong truyện bước ra, đội ngũ biên kịch lộ rõ sự loay hoay trong việc kể một câu chuyện mạch lạc và tường tận. Kéo theo đó, các vai diễn hiện lên hời hợt, đơn điệu khó gây ấn tượng. Giữa họ thiếu kết nối tình cảm thực thụ, khiến thế giới mà Khế ước bán dâu khắc họa không tự nhiên. Thật khó để tin Nhài có lý do yêu chồng đến say đắm, khi cả hai chẳng có bất kỳ tương tác tình cảm nào.

Ở vai trò nữ chính, Nhài một màu tới đáng thương. Cô ngô nghê, ai nói gì cũng tin rồi làm theo, dù bản thân nhận thức rõ xung quanh toàn hiểm họa. Tính cách nhân vật thiếu sự đồng nhất, bởi một cô gái trẻ vừa về nhà chồng đã dám phá gia quy vì tò mò, không thể có những phản ứng ngờ nghệch, yếu đuối ở nửa sau như thế.

Gắn kết mẫu tử giữa Nhài và cái thai trong bụng cũng thiếu vững chắc. Chi tiết gây ức chế khi cô liên tục đẩy bản thân vào vòng nguy hiểm, dù biết đứa con trong bụng mang ý nghĩa quan trọng thế nào với gia tộc họ Vũ.

Tương tự, nhân vật người chồng của Hữu Vy chưa để lại dấu ấn gì ngoài hai cảnh nóng câu chú ý có phần lộ liễu. Thế Định từ chỗ hờ hững với Nhài, đắm chìm trong men rượu và mơ tưởng và người con gái anh thương năm xưa bỗng đột ngột trở thành người đầy lý tưởng, quyết tâm tiêu trừ ma quỷ. Hành trình tâm lý nhân vật thay đổi rất vội vã, thiếu những điểm chuyển mượt mà và logic, trong khi nhân vật gần như biến mất suốt nửa đầu câu chuyện.

Lâm Thanh Mỹ có bước lùi diễn xuất trong phim mới.

Từng ghi dấu với vai Cám trong bộ phim kinh dị cùng tên của Trần Hữu Tấn, Lâm Thanh Mỹ trong lần trở lại này thiếu đột phá về diễn xuất. Diễn viên trẻ chưa thật sự hợp vai, những biểu cảm sợ hãi hay kinh hoàng tỏ ra kém tự nhiên. Trong khi phản ứng trước nhiều sự kiện bước ngoặt thiếu rõ ràng, chẳng biết là lo sợ, hoang mang hay kinh hãi. May mắn là Lâm Thanh Mỹ không rơi vào cái bẫy la hét ồn ào như nhiều nữ chính phim kinh dị Việt thời gian gần đây.

Ngược lại, NSND Trung Anh dù xuất hiện ngắn nhưng để lại ấn tượng khi lột tả được một người cha mù quáng vì tiền bạc, sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Vì bày ra quá nhiều vấn đề, lại loay hoay trong cách kể chuyện, không ngạc nhiên khi kết phim đuối sức, chưa giải quyết những rắc rối một cách rốt ráo. Sự xuất hiện theo kiểu "trên trời rơi xuống" của người con bỏ nhà đi hoang Thế Giang tạo cảm giác khiên cưỡng.

Ở khía cạnh tích cực, nhân vật do Lãnh Thanh thủ vai mang đến phân đoạn trừ tà đáng nhớ nhất phim, dù ít nhiều gây tranh cãi vì gợi liên tưởng tới Quật mộ trùng ma. Song, việc anh xuất hiện rồi chiếm spotlight vô tình khiến hành trình của Nhài khép lại dang dở. Cô không phải người chủ động giải thoát bản thân khỏi xiềng xích của những định kiến hạ thấp phụ nữ, của thứ tà thuật hãm hại mình và biết bao sinh linh vô tội.

Đây, có lẽ cũng là điểm đáng tiếc nhất trong Khế ước bán dâu.