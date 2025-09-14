Sự cố hớ hênh của Olivia Wilde

Nữ diễn viên 41 tuổi gặp sự cố trang phục khi đến tham dự buổi trình diễn thời trang của Michael Kors tại Terminal Warehouse, trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang New York.

Theo The Sun, Olivia Wilde trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với trang phục táo bạo, không nội y. Người đẹp diện áo đen xuyên thấu và áo khoác ngoài, để lộ đường cong gợi cảm. Cô hoàn thiện vẻ ngoài cá tính với chân váy dài, kết hợp cùng đôi bốt da đế xuồng. Với mái tóc vàng buông xõa rối nhẹ tự nhiên, Wilde phối thêm kính râm Ray-Ban màu đen, lớp trang điểm ánh đồng và điểm nhấn là màu son ánh vàng nổi bật.

Tuy nhiên, trang phục hở bạo khiến người đẹp gặp sự cố. Gió thổi làm chiếc áo choàng bị vén lên, khiến diễn viên để lộ vòng một trước công chúng. Song, Wilde xử lý sự cố trang phục nhanh chóng và tỏ ra thản nhiên khi bước vào bên trong nơi tổ chức sự kiện.

Olivia Wilde diện mốt không nội y. Ảnh: Splash.

Olivia Wilde là con gái của rocker Lenny Kravitz và nữ diễn viên Lisa Bonet. Cô cũng có sự nghiệp âm nhạc thành công với vai trò giọng ca chính của ban nhạc Lolawolf. Olivia từng hẹn hò với cựu thành viên One Direction - Harry Styles - vào năm 2021. Anh từng đóng chung với cô trong dự án phim Don’t Worry Darling.

Gần đây, Olivia bị bắt gặp hôn Caspar Jopling - chồng cũ của nữ ca sĩ Ellie Goulding. Cả hai có một buổi hẹn hò thân mật kéo dài ba tiếng tại nhà hàng.

Trước đó không lâu, nhiều nguồn tin cho rằng cô cảm thấy sốc khi bạn trai cũ Harry Styles hẹn hò với bạn thân Zoë Kravitz.

Nam ca sĩ 31 tuổi vướng tin đồn tình cảm với Zoë khi cả hai bị bắt gặp ở Rome. Sau đó, cựu thành viên nhóm One Direction xuất hiện tay trong tay với bạn gái mới tại New York.

Harry Styles cũng có buổi hẹn ăn trưa với Zoë, nơi anh gặp cha cô là ngôi sao âm nhạc Lenny Kravitz. Trước khi hẹn hò nam ca sĩ, Zoë từng có mối tình với Channing Tatum nhưng cả hai hủy hôn sau ba năm bên nhau.