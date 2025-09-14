Sự cố hớ hênh của Olivia Wilde

Theo The Sun, Olivia Wilde trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với trang phục táo bạo, không nội y. Người đẹp diện áo đen xuyên thấu và áo khoác ngoài, để lộ đường cong gợi cảm. Cô hoàn thiện vẻ ngoài cá tính với chân váy dài, kết hợp cùng đôi bốt da đế xuồng. Với mái tóc vàng buông xõa rối nhẹ tự nhiên, Wilde phối thêm kính râm Ray-Ban màu đen, lớp trang điểm ánh đồng và điểm nhấn là màu son ánh vàng nổi bật.
Tuy nhiên, trang phục hở bạo khiến người đẹp gặp sự cố. Gió thổi làm chiếc áo choàng bị vén lên, khiến diễn viên để lộ vòng một trước công chúng. Song, Wilde xử lý sự cố trang phục nhanh chóng và tỏ ra thản nhiên khi bước vào bên trong nơi tổ chức sự kiện.
|
Olivia Wilde diện mốt không nội y. Ảnh: Splash.
Olivia Wilde là con gái của rocker Lenny Kravitz và nữ diễn viên Lisa Bonet. Cô cũng có sự nghiệp âm nhạc thành công với vai trò giọng ca chính của ban nhạc Lolawolf. Olivia từng hẹn hò với cựu thành viên One Direction - Harry Styles - vào năm 2021. Anh từng đóng chung với cô trong dự án phim Don’t Worry Darling.
Gần đây, Olivia bị bắt gặp hôn Caspar Jopling - chồng cũ của nữ ca sĩ Ellie Goulding. Cả hai có một buổi hẹn hò thân mật kéo dài ba tiếng tại nhà hàng.
Trước đó không lâu, nhiều nguồn tin cho rằng cô cảm thấy sốc khi bạn trai cũ Harry Styles hẹn hò với bạn thân Zoë Kravitz.
Nam ca sĩ 31 tuổi vướng tin đồn tình cảm với Zoë khi cả hai bị bắt gặp ở Rome. Sau đó, cựu thành viên nhóm One Direction xuất hiện tay trong tay với bạn gái mới tại New York.
Harry Styles cũng có buổi hẹn ăn trưa với Zoë, nơi anh gặp cha cô là ngôi sao âm nhạc Lenny Kravitz. Trước khi hẹn hò nam ca sĩ, Zoë từng có mối tình với Channing Tatum nhưng cả hai hủy hôn sau ba năm bên nhau.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.