Đâu phải YoonA?

Vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân, YoonA khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn biến hóa trong "Em xinh tinh quái".

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim.

Pretty Crazy (tựa Việt: Em xinh tinh quái) khiến phòng vé xứ kim chi rục rịch ngay từ khi khởi chiếu hồi trung tuần tháng 8. Giữa làn sóng phim hành động, giả tưởng lên ngôi, bộ phim rom-com thổi vào làn gió mới với sự kết hợp lạ lẫm của hài, lãng mạn và một chút kinh dị.

Cũng trong Pretty Crazy, khán giả lần đầu chứng kiến màn lột xác ngỡ ngàng của YoonA. Nếu trước đây, nữ thần tượng thường gắn liền với hình ảnh trong sáng, thanh thuần thì ở lần trở lại này, cô chấp nhận đập vỡ khuôn mẫu, vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân để mang đến vai diễn “hai mặt” đầy ấn tượng.

Sau bộ phim này, năng lực diễn xuất của thành viên SNSD được công chúng ghi nhận là điều không khó lý giải.

Câu chuyện duyên dáng dù còn lỗ hổng

Câu chuyện Pretty Crazy mở ra trong căn hộ nơi Gil Gu (Ahn Bo Hyun) - chàng trai độc thân, thất nghiệp, sống khép kín - bỗng tìm thấy ánh sáng le lói khi gặp cô hàng xóm mới chuyển đến. Seon Ji (YoonA) xuất hiện với vẻ đẹp dịu hiền, thanh khiết như ánh nắng ban mai, khiến trái tim Gil Gu loạn nhịp ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Thế rồi ngay đêm định mệnh ấy, Gil Gu chạm mặt một Seon Ji hoàn toàn khác biệt, vẫn hình hài đó nhưng tính cách dữ tợn, hung hăng, điên rồ và càn quấy, khiến anh bàng hoàng. Lần theo những dấu hiệu lạ lùng, Gil Gu tìm đến cha của Seon Ji - ông Jang Su (Seong Dong Il) và biết được bí mật kinh khủng: Seon Ji bị một hồn ma ám, và nó sẽ thức giấc khi màn đêm buông xuống.

Jang Su đề nghị Gil Gu một công việc lạ lùng: Trở thành người giám hộ cho Seon Ji, thay ông trông coi cô con gái rượu mỗi khi bị ma nhập.

YoonA trở lại màn ảnh rộng với Pretty Crazy.

Kể từ khi nhận công việc mới, cuộc sống của Gil Gu đảo lộn hoàn toàn. Anh trở thành người giám hộ bất đắc dĩ cho cô hàng xóm “hai mặt”, cứ đêm về lại trở thành con người hoàn toàn khác. Thế rồi, chính Gil Gu bị cuốn vào lưới tình lúc nào không hay.

Pretty Crazy là phim kịch bản gốc, không phải chuyển thể dựa trên webtoon hay remake như khá nhiều tác phẩm rom-com tại Hàn Quốc thời gian qua. Chính tính nguyên bản này mang đến cho đứa con tinh thần của Lee Sang Geun nét hấp dẫn đặc biệt, dù hình hài câu chuyện không mới, vẫn là một chuyện tình với bí mật cách trở.

Cái hay là đạo diễn biến motif tưởng chừng quen thuộc thành hành trình cân bằng giữa niềm vui và cả nỗi buồn. Khán giả có thể cười thả ga với những tình huống trời ơi đất hỡi khi Seon Ji bị ma nhập, nhưng rồi lại bất giác rơi nước mắt khi bi kịch phía sau được lật mở, hé lộ một câu chuyện đau lòng.

Tuy nhiên, tham vọng pha trộn quá nhiều thể loại, từ hài, lãng mạn, đến kinh dị và chính kịch, đôi lúc khiến tiết tấu và mạch cảm xúc phim gián đoạn, thiếu sự luân chuyển nhịp nhàng. Ngoài nội dung dễ đoán, kịch bản cũng còn bộc lộ sơ hở với những sạn logic, từ động cơ của nam chính Gil Gu cho tới sự tỉnh táo bất thường lúc ban ngày của Seon Ji…

Thế nhưng, người xem vẫn dễ dàng bị xiêu lòng trước những khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp và chân thành mà Pretty Crazy mang lại. Gil Gu ban đầu sống ngốc nghếch, tùy tiện và bữa bãi, lại chẳng có mục tiêu, mãi chẳng thể tìm được công việc lẫn mảnh tình vắt vai. Chính anh chàng cũng loay hoay trong việc xác định sở thích, thế mạnh của mình, khi việc giỏi nhất có thể làm chỉ là… gắp gấu bông trong những chiếc máy ở trung tâm thương mại.

Mãi cho tới khi Seon Ji tới và đánh thức tia sáng hy vọng trong anh. Đó cũng là khi Seon Ji chủ động và nỗ lực thay đổi. Anh muốn trở thành hình mẫu đàn ông lý tưởng. Seon Ji cũng muốn một lần nếm thử hương vị tình yêu, điều anh thèm khát bấy lâu.

YoonA có vai diễn đáng nhớ.

Trong khi Seon Ji lại được chia làm hai mặt thiên thần và ác quỷ, luân phiên xuất hiện thay thế nửa còn lại. Cô gái Seon Ji trong sáng, luôn hướng tới giấc mộng du học xa xôi. Để rồi khi hành trình ngắn ngủi này khép lại, cô nhận thấy hạnh phúc và niềm vui đôi khi hiện hữu gần gũi ngay trước mắt.

Ma nữ bên trong Seon Ji cũng không hề đáng ghét, mà hiện lên tội nghiệp với ẩn ức và sang chấn từ quá khứ. Phải vượt qua nỗi sợ và những rạn vỡ, tổn thương của bi kịch, cô mới có thể an tâm siêu thoát. Và không ai khác, chính anh chàng vụng về Gil Gu đã cẩn trọng, từng chút một làm dịu những nỗi đau bên trong cô.

Không phải tiếng cười, chính những phản ứng ngọt ngào, giàu cảm xúc làm cho bức tranh Pretty Crazy bừng sáng. Phim còn vụng về, thế nhưng để lại thiện cảm với thông điệp nhẹ nhàng, mang tính chữa lành.

Không nhận ra YoonA

Nếu trước đó, năng lực diễn xuất của YoonA vẫn thường là vấn đề gây nghi ngại, thì tới Pretty Crazy, ngôi sao sinh năm 1990 đã gửi đi câu trả lời đanh thép. Không còn đóng khung bản thân trong hình tượng an toàn, YoonA khiến người ta phải ngạc nhiên khi dám điên khùng trên màn ảnh rộng, theo đúng nghĩa đen.

Cô nàng hóa thân vừa vặn vào một Seon Ji hai mặt: ban ngày là thiếu nữ dịu dàng, ban đêm trở thành ma nữ bốc đồng và nổi loạn. Cô không ngại làm xấu mình, chọc cười người xem bằng những tạo hình, biểu cảm “bẹo hình bẹo dạng”.

Tiếng cười của Pretty Crazy xuất phát từ những tình huống có hơi hướm bị làm lố, trở nên kịch hóa quá mức, có phần xa rời thực tế. Thế nhưng, chúng trở nên duyên dáng hơn nhờ màn trình diễn lăn xả, dí dỏm của dàn diễn viên trẻ. Sự làm lố cũng được giải thích gọn gàng khi bí mật ở hồi cuối được lật mở, khiến chúng trở nên dễ chịu hơn.

Song, thứ thực sự tỏa sáng phải kể đến diễn xuất nhập tâm của YoonA ở cao trào. Trong nhiều khoảnh khắc, người đẹp khiến khán giả mủi lòng khi thể hiện được sự dằn vặt, nỗi đau trong tim nhân vật. Hay khi giải quyết xong khúc mắc, ma nữ bên trong cô cuối cùng cũng có giây phút nhẹ lòng, giải thoát.

Phim được khán giả đón nhận tích cực.

YoonA tách biệt được một Seon Ji hồn nhiên ban ngày và một ma nữ đầy tâm sự ban đêm. Không ngạc nhiên khi nhiều cây bút phê bình Hàn Quốc gọi đây là vai diễn ấn tượng nhất sự nghiệp điện ảnh của thành viên SNSD tính đến nay, một sự công nhận xứng đáng cho nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn của người đẹp.

Màn trình diễn của YoonA càng tỏa sáng khi kết hợp đàn anh Ahn Bo Hyun. Từ bỏ hình tượng nam tính, gai góc quen thuộc để hóa thân thành Gil Gu ngô nghê, hiền lành, tài tử sinh năm 1988 hiện lên trên màn ảnh đầy duyên dáng, tạo chemistry mạnh mẽ với bạn diễn. Ngoài hai vai chính, sự xuất hiện của Sung Dong Il trong vai người cha cùng Joo Hyun Young trong vai cô em họ cũng giúp bức tranh Pretty Crazy thêm nhiều màu sắc thú vị.