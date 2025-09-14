Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Elon Musk 'sượng trân' khi nhắc về tình cũ

  • Chủ nhật, 14/9/2025 14:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong phim tài liệu "In Whose Name?", CEO Tesla Elon Musk tỏ ra đầy gượng gạo khi nhắc đến mối quan hệ với bạn gái cũ Grimes.

Theo The Hollywood Reporter, trong phim tài liệu In Whose Name?, Elon Musk đã trải lòng về mối quan hệ phức tạp với Grimes trước khi chia tay. Đoạn phim ghi lại khoảnh khắc Musk gặp Kanye West sau một buổi diễn tại Miami. Cả hai bước vào một căn phòng và bắt đầu trò chuyện.

Musk bất ngờ nhắc đến cuộc hôn nhân đã tan vỡ của West với Kim Kardashian: “Vậy cậu và Kim là chia tay hẳn hay vẫn còn qua lại? Tôi cũng không rõ, thật khó đoán”.

West bật cười nhưng không trả lời. Musk sau đó chia sẻ về chuyện tình cảm của mình với Grimes (tên thật Claire Elise Boucher). Ông cho hay cảm xúc của Grimes thay đổi rất thất thường. Có lúc cô nhắn tin ngọt ngào: “Em yêu anh”, nhưng chỉ một ngày sau lại buông lời trách móc Elon Musk.

Elon Musk anh 1

Elon Musk "sượng trân" khi nhắc về tình cũ. Ảnh: The Hollywood Reporter.

Khi được West hỏi về phản ứng trong những tình huống đó, Elon Musk chỉ cười và đáp: “Tôi cũng chẳng biết, chỉ có thể chấp nhận như vậy thôi". Vị tỷ phú tỏ ra khá gượng gạo khi nhắc về khoảng thời gian ở bên tình cũ.

Musk bắt đầu hẹn hò Grimes từ năm 2018. Họ có ba người con chung. Năm 2022, Grimes thừa nhận hai người đã đường ai nấy đi. Cả hai sau đó tranh chấp quyền nuôi con. Hiện tại, CEO Tesla có tổng cộng 12 người con với 3 phụ nữ khác nhau. Trong đó, đứa con đầu lòng với vợ cũ Justine Wilson đã mất khi còn sơ sinh.

Bộ phim In Whose Name? dự kiến ra rạp ngày 19/9. Theo phần giới thiệu được The Hollywood Reporter đăng tải, phim khắc họa hành trình dài 6 năm mà đạo diễn Nico Ballesteros theo chân Kanye West, từ năm 2019. Tác phẩm ghi lại những phút thăng hoa lẫn khi khủng hoảng của nam rapper.

Diễn viên Trần Kỳ qua đời

Đồng nghiệp xác nhận diễn viên gạo cội Trần Kỳ qua đời hôm 13/9, hưởng thọ 95 tuổi. Thông tin này khiến giới giải trí Hoa ngữ thương tiếc.

5 giờ trước

Sự cố hớ hênh của Olivia Wilde

Nữ diễn viên 41 tuổi gặp sự cố trang phục khi đến tham dự buổi trình diễn thời trang của Michael Kors tại Terminal Warehouse, trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang New York.

9 giờ trước

Một năm bủa vây ồn ào của Quế Anh

Quế Anh sẽ trao lại vương miện sau đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 vào tối 14/9. Người đẹp vướng khá nhiều lùm xùm, nhưng sau đó thay đổi hình ảnh theo hướng tích cực hơn.

6 giờ trước

