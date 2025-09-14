Trong phim tài liệu "In Whose Name?", CEO Tesla Elon Musk tỏ ra đầy gượng gạo khi nhắc đến mối quan hệ với bạn gái cũ Grimes.

Theo The Hollywood Reporter, trong phim tài liệu In Whose Name?, Elon Musk đã trải lòng về mối quan hệ phức tạp với Grimes trước khi chia tay. Đoạn phim ghi lại khoảnh khắc Musk gặp Kanye West sau một buổi diễn tại Miami. Cả hai bước vào một căn phòng và bắt đầu trò chuyện.

Musk bất ngờ nhắc đến cuộc hôn nhân đã tan vỡ của West với Kim Kardashian: “Vậy cậu và Kim là chia tay hẳn hay vẫn còn qua lại? Tôi cũng không rõ, thật khó đoán”.

West bật cười nhưng không trả lời. Musk sau đó chia sẻ về chuyện tình cảm của mình với Grimes (tên thật Claire Elise Boucher). Ông cho hay cảm xúc của Grimes thay đổi rất thất thường. Có lúc cô nhắn tin ngọt ngào: “Em yêu anh”, nhưng chỉ một ngày sau lại buông lời trách móc Elon Musk.

Elon Musk "sượng trân" khi nhắc về tình cũ. Ảnh: The Hollywood Reporter.

Khi được West hỏi về phản ứng trong những tình huống đó, Elon Musk chỉ cười và đáp: “Tôi cũng chẳng biết, chỉ có thể chấp nhận như vậy thôi". Vị tỷ phú tỏ ra khá gượng gạo khi nhắc về khoảng thời gian ở bên tình cũ.

Musk bắt đầu hẹn hò Grimes từ năm 2018. Họ có ba người con chung. Năm 2022, Grimes thừa nhận hai người đã đường ai nấy đi. Cả hai sau đó tranh chấp quyền nuôi con. Hiện tại, CEO Tesla có tổng cộng 12 người con với 3 phụ nữ khác nhau. Trong đó, đứa con đầu lòng với vợ cũ Justine Wilson đã mất khi còn sơ sinh.

Bộ phim In Whose Name? dự kiến ra rạp ngày 19/9. Theo phần giới thiệu được The Hollywood Reporter đăng tải, phim khắc họa hành trình dài 6 năm mà đạo diễn Nico Ballesteros theo chân Kanye West, từ năm 2019. Tác phẩm ghi lại những phút thăng hoa lẫn khi khủng hoảng của nam rapper.