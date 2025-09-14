Một năm bủa vây ồn ào của Quế Anh

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra tại TP.HCM vào tối 14/9. Đương kim hoa hậu Quế Anh sẽ chính thức khép lại nhiệm kỳ và trao vương miện cho người đẹp kế nhiệm. Nhiệm kỳ của người đẹp sinh năm 2001 bị nhận xét là ồn ào khi vướng nhiều lùm xùm, tranh cãi không đáng có.

Quế Anh sinh năm 2001, đăng quang Miss Grand Vietnam 2024 và đại diện Việt Nam thi đấu tại Miss Grand International 2024. Cô tốt nghiệp ngành ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Huế. Trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2024, cô từng là á khôi Đại học Huế 2020, lọt top 40 Hoa hậu Việt Nam 2020, á hậu 1 Du lịch Đà Nẵng 2022…

Chiến thắng của Quế Anh tại Miss Grand Vietnam 2024 vướng khá nhiều tranh cãi. Sau cuộc thi, người đẹp gen Z cũng thường xuyên vướng thị phi. Tại Miss Grand International 2024, cô từng gây tranh cãi khi có một số hành động bị chê là kém duyên như giật micro của thí sinh đến từ Campuchia trong khi giao lưu, khiến người đẹp này tỏ ra bối rối.

Quế Anh cũng gây tranh luận khi bị ghi lại cảnh chen chân lên hàng đầu, hay hình ảnh đăng tải trên fanpage cuộc thi được cho là quên chỉnh sửa, lộ khuyết điểm…

Quế Anh từng bị cơ sở làm đẹp cắt ghép hình ảnh, khiến cô bị dân mạng chê bai, bàn tán theo hướng tiêu cực. Bên cạnh đó, mạng xã hội còn lan truyền tin đồn về mối quan hệ của Hoa hậu Quế Anh và doanh nhân Đức Phạm sau khi họ xuất hiện chung ở một sự kiện. Đại diện Quế Anh sau đó nhanh chóng phủ nhận tin hoa hậu đi ăn riêng với chồng cũ Diệp Lâm Anh.

Sau nhiều ồn ào, nàng hậu thừa nhận bản thân còn thiếu sót, mong muốn được thay đổi hình ảnh trong mắt công chúng theo hướng tích cực hơn. "Thời gian tới mong khán giả cho tôi thêm cơ hội trau dồi, hoàn thiện mình. Tôi hứa sẽ không ngừng nỗ lực để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của mọi người", Quế Anh chia sẻ.

Thời gian qua, cô nỗ lực thay đổi bản thân, mang tới hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Hồi tháng 2, người đẹp đăng ký hiến tạng thông qua Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia. Cô cho hay đi tới quyết định này vì mong muốn sinh nhật tuổi 24 trở nên ý nghĩa.

Trước đó, cuối năm 2024, Quế Anh cũng tham gia lễ phát động do Hội Vận động Hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam phối hợp cùng Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.