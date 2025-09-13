G-Dragon tuyên chiến

Theo tờ Chosun, đại diện của nam ca sĩ G-Dragon (tên thật Kwon Ji Yong) gây xôn xao khi tuyên bố sẽ có biện pháp mạnh tay trước các tài khoản tung tin ác ý, bịa đặt. Ngày 12/9, công ty quản lý Galaxy Corporation thông báo: “Chúng tôi đang tiến hành các biện pháp pháp lý liên quan đến hành vi xâm phạm quyền lợi của nghệ sĩ G-Dragon, thể hiện qua những thông tin sai sự thật, bịa đặt vô căn cứ và các bài viết ác ý”.
Phía công ty nói thêm: “Ngoài việc tiếp nhận báo cáo từ người hâm mộ, chúng tôi cũng tiến hành giám sát thường xuyên và xác nhận có tình trạng lan truyền tin sai sự thật, bài viết phỉ báng, bôi nhọ danh dự nghệ sĩ. Chúng tôi đã chỉ định hãng luật Yulchon - một trong bốn công ty luật lớn nhất Hàn Quốc - theo dõi chặt chẽ các diễn đàn trực tuyến và mạng xã hội, đồng thời thu thập bằng chứng. Những thông tin do fan cung cấp cũng sẽ được sử dụng làm cơ sở quan trọng trong tiến trình pháp lý”.
Phía G-Dragon khẳng định không khoan nhượng trước các tài khoản bịa đặt thông tin, bôi nhọ, xúc phạm nam ca sĩ. Ảnh: News 1.
Công ty nhấn mạnh không chỉ những bài viết nêu đích danh G-Dragon, mà cả các cách gọi ẩn danh, viết tắt, biệt danh… đều sẽ bị xử lý.
"Chúng tôi đang tiến hành mọi biện pháp dân sự và hình sự có thể, bao gồm cả tố cáo hình sự, và sẽ không có sự khoan nhượng hay thỏa hiệp", phía Galaxy Corporation đanh thép khẳng định.
Động thái tuyên chiến của phía G-Dragon trước các tài khoản đăng tải tin sai sự thật, phỉ báng và bôi nhọ danh dự nam ca sĩ thu hút sự quan tâm, bàn luận.
Cũng trong hôm 12/9, G-Dragon gây xôn xao khi chính thức công bố Hà Nội là điểm dừng trong phase 4 của World Tour Übermensch. Concert sẽ diễn ra vào ngày 8/11, thông tin được đăng tải đồng loạt trên các nền tảng mạng xã hội.
