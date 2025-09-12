Nam diễn viên "Đấu trường sinh tử" chính thức đính hôn với bạn gái Gabriella Brooks sau 5 năm hẹn hò. Cặp đôi được nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ chúc phúc.

Theo Daily Mail, Liam Hemsworth và người mẫu Gabriella Brooks đã chính thức đính hôn. Hôm 11/9, Gabriella gây xôn xao khi chia sẻ trên mạng xã hội loạt ảnh mới của cả hai. Trong bức ảnh đầu tiên, người đẹp âu yếm dựa sát vào Liam trong khi anh mỉm cười hạnh phúc. Ở bức ảnh khác, cô khoe chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương lấp lánh. Người đẹp chú thích bài đăng bằng biểu tượng hình trái tim.

Chia sẻ của Gabriella Brooks nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, người hâm mộ và đồng nghiệp gửi lời chúc mừng cặp đôi.

Liam Hemsworth đính hôn với Gabriella Brooks sau 5 năm hẹn hò. Ảnh: WireImage.

Liam Hemsworth (35 tuổi) bắt đầu hẹn hò Gabriella từ cuối năm 2019, sau khi anh ly hôn nữ ca sĩ Miley Cyrus. Anh xác nhận đường ai nấy đi với Miley từ tháng 8/2019, sau đó hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 1/2020.

Kể từ khi xác nhận hẹn hò, Liam và Gabriella nhiều lần bị bắt gặp trao nhau cử chỉ tình tứ, đi du lịch, nghỉ dưỡng hay đón giao thừa bên nửa kia. Cặp đôi khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ hình ảnh tình cảm lên mạng xã hội.

Gabriella chủ yếu tập trung vào sự nghiệp người mẫu, từng có màn ra mắt ấn tượng trên sàn diễn tại Australia Fashion Week 2023 trong show của thương hiệu Cue. Giám đốc sáng tạo Cue, Kate Bielenberg, hết lời ca ngợi tài năng của cô sau buổi diễn.

Trước đó, Gabriella từng bị công kích khi đăng loạt ảnh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 35 của Liam hồi tháng 1, gọi bạn trai là “ánh mặt trời của em”. Một số người theo dõi đã so sánh ngoại hình, gu thời trang của cô với Miley Cyrus và buông lời mỉa mai.