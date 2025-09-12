Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Vợ Jeff Bezos hở bạo

  • Thứ sáu, 12/9/2025 20:01 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Lauren Sánchez lần đầu đi thảm đỏ sau khi kết hôn với tỷ phú Jeff Bezos. Cô gây chú ý khi diện đầm trễ nải, tôn vòng một nóng bỏng.

Theo tờ E! News, Lauren Sánchez gây chú ý khi lần đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ, kể từ khi kết hôn với Jeff Bezos hồi tháng 6. Ngôi sao truyền hình xuất hiện trong trang phục nóng bỏng khi tham dự bữa tiệc từ thiện thường niên lần thứ tư Caring for Women, do quỹ Kering tổ chức tại New York hôm 11/9.

Lauren tới sự tiệc một mình. Cô gây ấn tượng với bộ đầm quây màu vàng - đen ôm sát. Phần thân áo được thiết kế draping tinh tế và tà váy xòe nhẹ. Điểm nhấn trang phục là phần ngực trễ nải, giúp Lauren tôn vòng một bốc lửa. Bà xã Jeff Bezos hoàn thiện outfit với phụ kiện vòng cổ và hoa tai kim cương xa xỉ.

Jeff Bezos anh 1

Lauren Sánchez mặc trễ nải tại sự kiện. Ảnh: Shutterstock.

Sau hôn lễ hồi tháng 6, mối quan hệ của Jeff Bezos và Lauren Sánchez được bạn bè ca ngợi hết mực. Người mẫu Brooks Nader gọi đây là "đám cưới cổ tích". Cô chia sẻ với truyền thông: “Lauren thật sự là một người phụ nữ tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc khi cô ấy tìm được tình yêu đích thực.”

Nhà sáng lập Amazon cũng thường xuyên dành những lời có cánh cho vợ. “Lauren là người hào phóng và giàu lòng nhân ái nhất mà bạn có thể gặp. Cô ấy truyền cảm hứng ở mọi khía cạnh: Hào phóng với cả người mới gặp, với từng cá nhân và mọi người", Jeff chia sẻ cảm nghĩ về Lauren.

Hôn lễ của Jeff Bezos và Lauren Sanchez diễn ra hồi cuối tháng 6 trên đảo San Giorgio Maggiore, với sự góp mặt của dàn sao hạng A. Chia sẻ với truyền thông, ông Luca Zaia - Chủ tịch vùng Veneto - ước tính tổng chi phí cho lễ cưới và các hoạt động bên lề dao động trong khoảng 40-48 triệu euro (tương đương 47-56 triệu USD). Sau đám cưới, cặp đôi liên tục tiệc tùng khắp châu Âu.

Dấu hiệu của tình yêu

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu do Công ty cổ phần Văn hóa Chi (Chibooks) liên kết với Nhà Xuất bản Lao động ấn hành. Cuốn sách giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Nhân chứng kể lại vụ Vu Mông Lung ngã lầu tử vong

Một cư dân đang đi dạo vào lúc 6h hôm 11/9 thì phát hiện Vu Mông Lung nằm bất động dưới đất. Bảo vệ chung cư sau đó đã nhanh chóng gọi đội ngũ y tế và cảnh sát.

11 giờ trước

Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt

NSND Xuân Bắc sẽ không đảm nhận vai trò MC của chương trình Vua tiếng Việt từ mùa 5. Người thay thế anh là MC Sơn Lâm.

27:1605 hôm qua

Đâu phải YoonA?

Vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân, YoonA khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn biến hóa trong "Em xinh tinh quái".

06:35 10/9/2025

Tử Khiêu

Jeff Bezos Lauren Sánchez nóng bỏng hở bạo thảm đỏ amazon

    Đọc tiếp

    Luong The Thanh cau xin hinh anh

    Lương Thế Thành cầu xin

    2 giờ trước 18:18 12/9/2025 Giải trí Giải trí

    0

    Nam diễn viên khẳng định anh và Thúy Diễm vẫn sống hạnh phúc, đồng thời cầu xin dân mạng không lan truyền những thông tin sai lệch, làm ảnh hưởng tới gia đình.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý