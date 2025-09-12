Vợ Jeff Bezos hở bạo

Lauren Sánchez lần đầu đi thảm đỏ sau khi kết hôn với tỷ phú Jeff Bezos. Cô gây chú ý khi diện đầm trễ nải, tôn vòng một nóng bỏng.

Theo tờ E! News, Lauren Sánchez gây chú ý khi lần đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ, kể từ khi kết hôn với Jeff Bezos hồi tháng 6. Ngôi sao truyền hình xuất hiện trong trang phục nóng bỏng khi tham dự bữa tiệc từ thiện thường niên lần thứ tư Caring for Women, do quỹ Kering tổ chức tại New York hôm 11/9.

Lauren tới sự tiệc một mình. Cô gây ấn tượng với bộ đầm quây màu vàng - đen ôm sát. Phần thân áo được thiết kế draping tinh tế và tà váy xòe nhẹ. Điểm nhấn trang phục là phần ngực trễ nải, giúp Lauren tôn vòng một bốc lửa. Bà xã Jeff Bezos hoàn thiện outfit với phụ kiện vòng cổ và hoa tai kim cương xa xỉ.

Lauren Sánchez mặc trễ nải tại sự kiện. Ảnh: Shutterstock.

Sau hôn lễ hồi tháng 6, mối quan hệ của Jeff Bezos và Lauren Sánchez được bạn bè ca ngợi hết mực. Người mẫu Brooks Nader gọi đây là "đám cưới cổ tích". Cô chia sẻ với truyền thông: “Lauren thật sự là một người phụ nữ tuyệt vời. Tôi rất hạnh phúc khi cô ấy tìm được tình yêu đích thực.”

Nhà sáng lập Amazon cũng thường xuyên dành những lời có cánh cho vợ. “Lauren là người hào phóng và giàu lòng nhân ái nhất mà bạn có thể gặp. Cô ấy truyền cảm hứng ở mọi khía cạnh: Hào phóng với cả người mới gặp, với từng cá nhân và mọi người", Jeff chia sẻ cảm nghĩ về Lauren.

Hôn lễ của Jeff Bezos và Lauren Sanchez diễn ra hồi cuối tháng 6 trên đảo San Giorgio Maggiore, với sự góp mặt của dàn sao hạng A. Chia sẻ với truyền thông, ông Luca Zaia - Chủ tịch vùng Veneto - ước tính tổng chi phí cho lễ cưới và các hoạt động bên lề dao động trong khoảng 40-48 triệu euro (tương đương 47- 56 triệu USD ). Sau đám cưới, cặp đôi liên tục tiệc tùng khắp châu Âu.