Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt

NSND Xuân Bắc sẽ không đảm nhận vai trò MC của chương trình Vua tiếng Việt từ mùa 5. Người thay thế anh là MC Sơn Lâm.

Ngày 11/9, MC Sơn Lâm xác nhận sẽ trở thành người thay thế NSND Xuân Bắc ở chương trình Vua tiếng Việt. Trên trang cá nhân, anh cho biết cảm thấy hạnh phúc, song cũng chịu nhiều áp lực khi đảm nhiệm vai trò này. Bởi trước đó, nhiều khán giả đã quen với sự duyên dáng, hóm hỉnh của NSND Xuân Bắc sau 4 mùa làm MC cho chương trình.

"Tôi nghĩ cái bóng lớn nhất của một chương trình thành công chính là tình yêu mà khán giả dành cho phiên bản đã qua của chương trình ấy. Thế thì tại sao mình lại phải cố gắng vượt qua cái bóng ấy như nhiều người hay nói. Đó là tình cảm của khán giả cơ mà. Tôi chỉ cần trân trọng những điều đã qua và sẽ tiếp tục hành trình bằng nhịp điệu của mình", Sơn Lâm chia sẻ.

Việc Sơn Lâm đảm nhận vị trí MC cho Vua tiếng Việt mùa 5 không gây nhiều bất ngờ. Trước đó, khi fanpage chương trình úp mở về người thay thế NSND Xuân Bắc, nhiều khán giả thông qua tấm hình đã đoán ra đó là Sơn Lâm.

Ngoài ra, qua những hình ảnh, đoạn clip về mùa mới đang lan truyền, người xem cũng chỉ ra chương trình có một số thay đổi nhất định. Ví như trong vòng Phản xạ và Xâu chuỗi, MC sẽ có vị trí ngồi của riêng mình thay vì ngồi giữa các thí sinh. Hay cuốn Từ điển Tiếng Việt 36.000 từ được đặt cố định ở vị trí giữa bục người chơi...

Sơn Lâm đảm nhiệm vai trò MC của Vua tiếng Việt mùa 5. Ảnh: FBNV.

Trước đó, VTV thông báo NSND Xuân Bắc sẽ không đảm nhận vai trò MC của chương trình Vua tiếng Việt từ mùa 5. "Suốt 4 mùa qua, MC Xuân Bắc đã để lại dấu ấn sâu đậm với lối dẫn dí dỏm, thông minh và đầy duyên dáng, góp phần làm nên thành công rực rỡ của. Mùa 5 của Vua tiếng Việt sẽ tiếp tục hành trình ấy cùng một gương mặt mới toanh ở vị trí MC", fanpage VTV3 chia sẻ.

Vua tiếng Việt là chương trình trò chơi truyền hình do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sản xuất, lần đầu phát sóng năm 2021. Thông qua các thử thách về từ vựng, ngữ pháp, ca dao, tục ngữ... chương trình khám phá sự phong phú, giàu có, từ đó phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt.