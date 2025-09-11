Vợ cũ bóc trần bộ mặt thật của Hoàng Cảnh Du

Nam diễn viên tiếp tục bị vợ cũ đăng tải loạt bài tố có hành vi bạo hành, khiến cô 2 lần sảy thai. Diễn biến vụ đấu tố kéo dài 7 năm giữa cả hai khiến dân mạng ngán ngẩm.

Theo trang 163, vợ cũ của Hoàng Cảnh Du là Vương Vũ Hinh mới đây gây xôn xao khi có loạt bài đăng bóc trần bộ mặt thật của nam diễn viên. Cụ thể, người đẹp tố Hoàng Cảnh Du có những hành vi bạo hành, còn nhấn mạnh vì chuyện này mà cô bị tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần. Vương Vũ Hinh khẳng định vì bị chồng cũ bạo hành nên đã hai lần sảy thai.

Tiếp đó, cô tố Hoàng Cảnh Du từng ngoại tình với một ngôi sao lưu lượng hàng đầu. Mẹ của nam diễn viên dù biết chuyện vẫn tìm cách bưng bít cho con trai. Mặc dù không chỉ đích danh người kia là ai, dân mạng đồng loạt cho rằng Vương Vũ Hinh đang nhắc tới Địch Lệ Nhiệt Ba - người từng đóng chung với Hoàng Cảnh Du trong Hạnh phúc trong tầm tay. Hoàng Cảnh Du cũng từng bị cánh paparazzi ghi lại cảnh tới nhà của đồng nghiệp, làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Thậm chí, Địch Lệ Nhiệt Ba từng bị đồn đã sinh con cho Hoàng Cảnh Du.

Vương Vũ Hinh đăng tải loạt bài viết vạch trần bộ mặt thật của chồng cũ. Ảnh: Weibo.

Ngoài ra, vợ cũ còn liên tiếp có nhiều bài đăng khác tố Hoàng Cảnh Du mắc bệnh tình dục, phải dùng tên trợ lý để đi khám chữa; hay việc anh làm giả hồ sơ lý lịch khi tham gia phim Điệp vụ biển đỏ...

Loạt bài đăng của Vương Vũ Hinh nhanh chóng thu hút sự quan tâm, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều. Song tới nay, phía Hoàng Cảnh Du vẫn giữ im lặng, chưa lên tiếng phản hồi. Nhiều dân mạng bày tỏ ngán ngẩm trước vụ đấu tố không hồi kết, đã kéo dài tới 7 năm giữa Hoàng Cảnh Du và vợ cũ.

Hoàng Cảnh Du sinh năm 1992, nổi lên từ phim đam mỹ Thượng ẩn. Đầu năm 2017, Hoàng Cảnh Du và Vương Vũ Hinh bị lộ mối quan hệ tình cảm. Vương Vũ Hinh là doanh nhân, hơn nam diễn viên 6 tuổi. Cô là người giúp anh phát triển sự nghiệp trong những ngày đầu bước chân vào giới giải trí. Họ bí mật kết hôn.

Đến tháng 11/2018, mạng xã hội lan truyền thông tin Hoàng Cảnh Du và Vương Vũ Hinh ly hôn. Nguyên nhân là nam diễn viên có hành vi bạo lực gia đình, ngang nhiên đưa bạn gái mới Trương Nghệ Thượng về nhà khiêu khích Vương Vũ Hinh.

Scandal này khiến danh tiếng của Hoàng Cảnh Du xấu đi trong mắt công chúng. Anh thường bị khán giả nhắc đến như một sao nam có nhân phẩm kém và côn đồ. Thành quả sự nghiệp của Hoàng Cảnh Du cũng luôn bị nghi vấn có "kim chủ" (người bao nuôi, đầu tư) đứng sau giúp đỡ.