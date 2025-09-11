Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Vợ cũ bóc trần bộ mặt thật của Hoàng Cảnh Du

  • Thứ năm, 11/9/2025 11:44 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Nam diễn viên tiếp tục bị vợ cũ đăng tải loạt bài tố có hành vi bạo hành, khiến cô 2 lần sảy thai. Diễn biến vụ đấu tố kéo dài 7 năm giữa cả hai khiến dân mạng ngán ngẩm.

Theo trang 163, vợ cũ của Hoàng Cảnh Du là Vương Vũ Hinh mới đây gây xôn xao khi có loạt bài đăng bóc trần bộ mặt thật của nam diễn viên. Cụ thể, người đẹp tố Hoàng Cảnh Du có những hành vi bạo hành, còn nhấn mạnh vì chuyện này mà cô bị tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần. Vương Vũ Hinh khẳng định vì bị chồng cũ bạo hành nên đã hai lần sảy thai.

Tiếp đó, cô tố Hoàng Cảnh Du từng ngoại tình với một ngôi sao lưu lượng hàng đầu. Mẹ của nam diễn viên dù biết chuyện vẫn tìm cách bưng bít cho con trai. Mặc dù không chỉ đích danh người kia là ai, dân mạng đồng loạt cho rằng Vương Vũ Hinh đang nhắc tới Địch Lệ Nhiệt Ba - người từng đóng chung với Hoàng Cảnh Du trong Hạnh phúc trong tầm tay. Hoàng Cảnh Du cũng từng bị cánh paparazzi ghi lại cảnh tới nhà của đồng nghiệp, làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Thậm chí, Địch Lệ Nhiệt Ba từng bị đồn đã sinh con cho Hoàng Cảnh Du.

Hoang Canh Du anh 1

Vương Vũ Hinh đăng tải loạt bài viết vạch trần bộ mặt thật của chồng cũ. Ảnh: Weibo.

Ngoài ra, vợ cũ còn liên tiếp có nhiều bài đăng khác tố Hoàng Cảnh Du mắc bệnh tình dục, phải dùng tên trợ lý để đi khám chữa; hay việc anh làm giả hồ sơ lý lịch khi tham gia phim Điệp vụ biển đỏ...

Loạt bài đăng của Vương Vũ Hinh nhanh chóng thu hút sự quan tâm, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều. Song tới nay, phía Hoàng Cảnh Du vẫn giữ im lặng, chưa lên tiếng phản hồi. Nhiều dân mạng bày tỏ ngán ngẩm trước vụ đấu tố không hồi kết, đã kéo dài tới 7 năm giữa Hoàng Cảnh Du và vợ cũ.

Hoàng Cảnh Du sinh năm 1992, nổi lên từ phim đam mỹ Thượng ẩn. Đầu năm 2017, Hoàng Cảnh Du và Vương Vũ Hinh bị lộ mối quan hệ tình cảm. Vương Vũ Hinh là doanh nhân, hơn nam diễn viên 6 tuổi. Cô là người giúp anh phát triển sự nghiệp trong những ngày đầu bước chân vào giới giải trí. Họ bí mật kết hôn.

Đến tháng 11/2018, mạng xã hội lan truyền thông tin Hoàng Cảnh Du và Vương Vũ Hinh ly hôn. Nguyên nhân là nam diễn viên có hành vi bạo lực gia đình, ngang nhiên đưa bạn gái mới Trương Nghệ Thượng về nhà khiêu khích Vương Vũ Hinh.

Scandal này khiến danh tiếng của Hoàng Cảnh Du xấu đi trong mắt công chúng. Anh thường bị khán giả nhắc đến như một sao nam có nhân phẩm kém và côn đồ. Thành quả sự nghiệp của Hoàng Cảnh Du cũng luôn bị nghi vấn có "kim chủ" (người bao nuôi, đầu tư) đứng sau giúp đỡ.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Đâu phải YoonA?

Vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân, YoonA khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn biến hóa trong "Em xinh tinh quái".

32:1900 hôm qua

Rima Thanh Vy đuối sức ở 'Cô dâu ma'

Bộ phim kinh dị hợp tác Việt - Thái cho thấy sự đầu tư trong bối cảnh, phục trang. Song, kịch bản non nớt khiến tác phẩm mất điểm, hiện lên kém hấp dẫn.

06:51 8/9/2025

'Búp bê sống' Anok Yai tham gia Victoria’s Secret Show

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 vừa công bố 6 gương mặt đầu tiên tham gia sàn diễn năm nay. Nổi bật trong số đó là Anok Yai, siêu mẫu 27 tuổi gốc Nam Sudan.

14:14 4/9/2025

Tử Khiêu

Hoàng Cảnh Du Địch Lệ Nhiệt Ba ngoại tình bạo hành sảy thai địch lệ nhiệt ba

  • Địch Lệ Nhiệt Ba

    Địch Lệ Nhiệt Ba

    Địch Lệ Nhiệt Ba là một nữ diễn viên Trung Quốc, người dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Năm 2013, Địch Lệ Nhiệt Ba ra mắt với vai chính trong bộ phim A Na Nhĩ Hãn. Danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba được biết đến nhiều hơn khi cô đoạt giải Nữ diễn viên mới được yêu thích nhất nhờ vai diễn trong Người tình kim cương (2015). Cô còn là gương mặt đại diện cho nhiều hãng thời trang nổi tiếng như Adidas, Dolce & Gabbana,...

    • Ngày sinh: 3/6/1992
    • Nơi sinh: Tân Cương, Trung Quốc
    • Phim: Cổ kiếm kỳ đàm, Người tình kim cương, Lý Huệ Trân xinh đẹp, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa,...

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý