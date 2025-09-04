'Búp bê sống' Anok Yai tham gia Victoria’s Secret Show

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 vừa công bố 6 gương mặt đầu tiên tham gia sàn diễn năm nay. Nổi bật trong số đó là Anok Yai, siêu mẫu 27 tuổi gốc Nam Sudan.

Theo Page Six, Victoria’s Secret vừa gây xôn xao khi xác nhận 6 "thiên thần" đầu tiên sẽ góp mặt trong show diễn năm nay. Trên Instagram, thương hiệu nội y chia sẻ một đoạn clip với dòng chữ đen “The Secret Is Out” (Bí mật đã được bật mí), trước khi công bố dàn người mẫu.

Trong bài đăng, Victoria’s Secret gắn thẻ 6 gương mặt: Lily Aldridge, Joan Smalls, Adriana Lima, Alex Consani, Yumi Nu và Anok Yai. Ngoại trừ Yumi Nu, những người đẹp còn lại đều từng góp mặt trên sàn diễn Victoria’s Secret ở một số mùa trước đó.

Anok Yai (phải) và Alex Consani tham gia Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Ảnh: IGNV.

Anok Yai hiện là cái tên gây chú ý. Cô nàng từng được mệnh danh là "búp bê sống", với gương mặt đẹp và tỷ lệ cơ thể "siêu thực". Năm ngoái, cô cũng được mời tham gia show diễn nội y của Victoria’s Secret.

Bên cạnh Anok Yai, Alex Consani cũng gây chú ý khi trở thành người mẫu chuyển giới đầu tiên trình diễn cho Victoria’s Secret.

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 dự kiến được tổ chức vào ngày 15/10 tại New York. Ngay trước thềm show diễn nội y lớn nhất hành tinh diễn ra, khán giả bàn luận sôi nổi về những siêu mẫu sẽ góp mặt trên sàn diễn năm nay. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ tha thiết Victoria’s Secret mời các người mẫu đắt giá như Barbara Palvin hay Candice Swanepoel gia nhập đội hình.

Sau 6 năm gián đoạn, Victoria’s Secret Show từng trở lại hoành tráng vào năm 2024 với dàn siêu mẫu kỳ cựu như Kate Moss, Tyra Banks... Dàn khách mời biểu diễn cũng có nhiều gương mặt đình đám như Cher, Tyla hay Lisa của BlackPink... Ngoại trừ 6 thiên thần đầu tiên được bật mí, những thông tin khác về show diễn năm nay vẫn được giữ kín.