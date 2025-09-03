So Hyang ly hôn

Giọng ca "Arirang Alone" thừa nhận đã ly hôn chồng 2 năm trước. Cả hai có nhiều điểm khác biệt trong tính cách, nhưng đã chọn chia tay trong hòa bình.

Theo tờ Chosun, hôm 3/9, So Hyang gây xôn xao khi thừa nhận đã ly hôn chồng sau 25 năm chung sống. Công ty quản lý KQ Entertainment của nữ ca sĩ thông báo: “So Hyang và chồng cũ đã quyết định ủng hộ con đường riêng của nhau, sau khi có những cuộc trò chuyện và dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Việc ly hôn không xuất phát từ lỗi của bất kỳ bên nào, mà là kết quả của sự đồng thuận".

Đơn vị này cũng nhấn mạnh cả hai đường ai nấy đi trong hòa bình, không có mâu thuẫn như một số tin đồn thất thiệt đang lan truyền trên mạng xã hội.

So Hyang thừa nhận đã ly hôn chồng trong hòa bình. Ảnh: News1.

Trong buổi phỏng vấn với Edaily cùng ngày, nữ ca sĩ chia sẻ: “Sau khi kết hôn, tôi nhận ra tính cách và giá trị sống của chúng tôi không giống nhau, song vẫn cố gắng chịu đựng để tiếp tục cuộc hôn nhân này. Nhưng tới một thời điểm, tôi nghĩ rằng đã đến lúc mỗi người nên đi con đường riêng. Và chúng tôi chia tay trong hòa thuận".

Thông tin diva Hàn Quốc ly hôn khiến giới giải trí xôn xao. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ bất ngờ và gửi lời động viên nữ ca sĩ.

So Hyang ra mắt năm 1996 với tư cách ca sĩ. Với quãng giọng từ D3 đến A6 (3 quãng tám, 3 nốt và một bán âm), Kim So Hyang được mệnh danh “Mariah Carey của Hàn Quốc”. Nữ ca sĩ từng thể hiện nhiều ca khúc ghi dấu ấn mạnh mẽ như Arirang Alone, Where Are You, How Far I'll Go... Ngoài ra, cô cũng tham gia nhiều chương trình truyền hình về âm nhạc nổi tiếng như I Am a Singer, Immortal Song và Begin Again.

So Hyang kết hôn với Kim Hee Jun, thành viên nhóm nhạc CCM POS, vào năm 1998. Họ không có con chung.