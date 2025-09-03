'Vợ tỷ phú' Salma Hayek khoe dáng khó tin ở tuổi 59

Ngôi sao "After the Sunset" gây xôn xao khi diện bikini khoe sắc vóc trẻ trung ngỡ ngàng ở tuổi 59. Nữ diễn viên không quá bận tâm đến việc tuổi tác, lão hóa.

Theo Page Six, Salma Hayek vừa khoe loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 59 vào hôm 2/9. Minh tinh đăng tải hình ảnh diện bikini hai mảnh màu đỏ rực, tận hưởng những giây phút thư giãn trên du thuyền, ngắm hoàng hôn trên biển.

“59 vòng quay quanh mặt trời và vẫn còn tiệc tùng nhảy múa. Cùng cạn ly và cảm ơn vì tình yêu thương của mọi người", nữ diễn viên chú thích. Bài đăng của ngôi sao After the Sunset nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật Salma Hayek.

Nhiều dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ trước sắc vóc tươi tắn của minh tinh sinh năm 1966. Salma Hayek được nhận xét trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực, chỉ như khoảng 40 tuổi. Nữ diễn viên cũng nhận được lời khen nhờ việc giữ gìn vóc dáng đẹp, săn chắc.

Tháng 5 vừa qua, Salma Hayek từng gây xôn xao khi xuất hiện trên trang bìa Sports Illustrated Swimsuit Issue 2025. Cô chia sẻ: “Tôi nhớ khi còn trẻ, từ rất lâu rồi, tôi luôn háo hức chờ đợi số báo áo tắm của Sports Illustrated. Dĩ nhiên, tôi không hề giống một người mẫu, nên chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ xuất hiện trên đó".

Salma Hayek trẻ trung ở tuổi 59. Ảnh: IGNV.

Ngôi sao tỏ ra phấn khích: “Nếu trước đây ai đó nói rằng tôi sẽ xuất hiện trên trang bìa khi 58 tuổi, chắc tôi sẽ bảo họ điên rồi. Nhưng thực sự là thế giới đã thay đổi, và điều đó cảm giác thật tuyệt”.

Hayek cho rằng việc tạp chí danh tiếng chọn mình lên trang bìa cùng các ngôi sao trẻ mang ý nghĩa lớn: “Tôi có thể nghỉ ngơi, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ thời khắc này. Tôi đã nỗ lực cho nó, và tôi nghĩ thật đáng kinh ngạc khi một tạp chí như Sports Illustrated Swimsuit nói rằng phụ nữ ngoài 50 không chỉ vẫn gợi cảm, mà còn được tự do, không phải e ngại về cơ thể hay cảm thấy cần che giấu”.

Trong cuộc phỏng vấn với People hồi tháng 4, Hayek cho biết mục tiêu của cô không phải cố gắng trông trẻ hơn, mà là trông "đẹp ở đúng độ tuổi của mình".

“Tôi chỉ muốn chồng tôi vẫn thốt lên ‘Wow’ khi nhìn tôi. Tôi vẫn muốn cảm thấy hài lòng với vẻ ngoài của mình, nhưng không phải vì muốn giống như hồi 20 tuổi nữa. Tôi hứng khởi hơn với việc bước vào tuổi 50, 60 và vẫn đẹp ở đúng độ tuổi đó", nữ diễn viên cho hay.

Về đời sống riêng tư, Salma Hayek có cuộc hôn nhân hạnh phúc 16 năm với chồng tỷ phú - doanh nhân Francois-Henri Pinault.