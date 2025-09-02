Mỹ Tâm, Soobin cùng hàng nghìn khán giả bùng nổ ở concert quốc gia

Sân vận động Mỹ Đình tối 31/8 chứng kiến khoảnh khắc hàng nghìn nghệ sĩ và khán giả hòa chung nhịp đập trái tim, trong concert "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Trong bầu không khí thiêng liêng, hào hùng của những ngày lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tối 1/9, chương trình âm nhạc đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trên sân vận động Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội).

Trước giờ concert diễn ra, khán giả đồng thanh hát Như có Bác trong ngày đại thắng. Dù chút trục trặc kỹ thuật làm chương trình diễn ra chậm hơn ít phút so với sự kiến, những đợt hô vang khẩu hiệu "Việt Nam muôn năm" cùng hàng chục nghìn khán giả tạo sóng ánh sáng bằng lightstick, đã khuấy động dần bầu không khí phía trên khán đài.

Hào hùng, xúc động

Đúng 20h12’, tiết mục mở màn Tổ quốc tôi do dàn nhạc Giao hưởng và Dân tộc thể hiện khiến cả sân vận động ồ lên trong phấn khích. Tiết mục được đầu tư công phu với điểm nhấn là màn trình diễn ánh sáng laser, kết hợp công nghệ mapping, thể hiện hình ảnh cha ông ta từ những ngày đầu dựng nước, trải qua chiều dài lịch sử với nhiều cột mốc quan trọng cho tới khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử...

Tiếp nối, liên khúc Tự nguyện & Ca ngợi tổ quốc vang lên đầy hào hùng. Giọng ca nội lực, hào sảng của Vũ Thắng Lợi là lựa chọn không thể phù hợp hơn để đánh thức bầu không khí xúc động trước khi concert bước vào các chương chính.

Toàn cảnh concert tối 1/9 trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử Bộ VHTTDL.

80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc được chia thành 3 chương, với những cung bậc cảm xúc rất khác biệt. Chương 1 mang tên Con đường Độc lập - Thống nhất. Đây là con đường của những người đã ngã xuống để Tổ quốc đứng lên, là nền móng thiêng liêng của một Việt Nam độc lập, thống nhất và trường tồn.

Kết cấu chương cũng vì vậy mà bao gồm nhiều khúc tráng ca, tôn vinh hành trình giành lại độc lập - thống nhất dân tộc, được viết nên bằng máu xương và lòng quả cảm của biết bao thế hệ cha ông.

Điểm nhấn đặc biệt ngay từ đầu chương là tiết mục xẩm Dạt nước cánh bèo do nghệ sĩ Nguyễn Văn Minh thể hiện. Vũ Thắng Lợi viết tiếp bầu không khí hào hùng qua ca khúc Dấu chân phía trước, cùng phần hoạt cảnh công phu tái hiện lại hành trình Nguyễn Ái Quốc đi tìm đường cứu nước sau khi chứng kiến người dân rơi vào cảnh lầm than.

Bằng tất cả sự biết ơn và lòng tự hào, những ca từ đầy xúc động "Dấu chân của dáng đứng lâu/Nặng hai vai là Tổ quốc/Chắc Người rưng rưng nước mắt/Trái tim căm giận bừng bừng" chạm đến trái tim mỗi khán giả.

Tinh thần hào hùng càng sôi sục khi giai điệu Quốc tế ca; Cùng nhau đi hồng binh & Đoàn vệ quốc quân vang lên, kèm theo đó là hoạt cảnh dân Việt Nam "rũ bùn" đứng dậy, cùng nhau tạo nên cuộc cách mạng. Sự kết hợp của Đông Hùng, Hoàng Hiệp và Anh Tú cùng dàn nhạc giao hưởng khiến bầu không khí trên khán đài "nóng" lên trông thấy.

Một cảnh tượng xúc động là khi hàng chục nghìn khán giả ngâm nga theo giai điệu vui tươi, ngập tràn hứng khởi của 19/8. Để rồi, niềm hân hoan đó chuyển sang khoảng lặng đầy tự hào khi Tuyên ngôn Độc lập vang lên.

Kể từ giây phút ấy, bầu không khí concert có sự chuyển biến rõ rệt, trở nên rộn ràng, thể hiện một Việt Nam tràn ngập niềm vui hân hoan sau khi giành được tự do. Niềm vui của dân tộc chỉ trọn vẹn khi Bắc - Nam thống nhất. Đó là khi những ca từ của Giải phóng miền Nam và Đất nước trọn niềm vui cất lên đầy hào sảng trong bản phối mới lạ tai.

Chương 1 concert cuối cùng cũng khép lại mỹ mãn bằng giai điệu của Mẹ yêu con và Còn gì đẹp hơn. Khoảnh khắc dàn diễn viên Mưa đỏ - bộ phim chiến tranh gây sốt phòng vé những ngày qua - xuất hiện, âm thanh khán giả hò reo dậy sân vận động. Nhiều người rưng rưng nước mắt khi lắng nghe Nguyễn Hùng cất lên tiếng hát mộc mạc mà da diết khôn nguôi.

"Hết kháng chiến nếu con còn chưa về.

Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng”...

Soobin Hoàng Sơn khiến cả sân vận động bùng nổ. Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử Bộ VHTTDL.

Tự hào

Bước sang chương mới, Khát vọng Tổ quốc, cảm xúc của hàng nghìn khán giả trên sân Mỹ Đình được nhuộm một màu mới. Đó là màu của tự hào, kiêu hãnh, khi dân tộc bước sang kỷ nguyên đổi mới, phát triển và khát vọng vươn cao.

Đen Vâu khiến cả sân vận động bùng nổ khi xuất hiện trong phần rap đặc biệt giữa liên khúc Em đi giữa biển vàng và Hát về cây lúa hôm nay. Nếu giọng ca trong trẻo, cao vút của Khánh Chi vẽ nên khung cảnh ngập tràn hy vọng của đất nước trong những ngày đầu kiến thiết, đổi mới, thì những vần rap kết hợp Delivery đầy ấn tượng của Đen Vâu truyền cảm hứng tới khán giả một cách mạnh mẽ.

Trong khi, Mỹ Tâm có phần trình diễn đầy nội lực khi khoe giọng trong Khát vọng tuổi trẻ - đúng như tên ca khúc - thể hiện tinh thần sục sôi, máu lửa của thanh niên trên công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước. Với chất giọng dày, ấm, lộng lẫy ở quãng trung, những nốt belting nội lực của "họa mi tóc nâu" chinh phục hàng nghìn khán giả. Bản phối không mới, nhưng sự kết hợp với rapper Double 2T đem lại điểm cộng cho tiết mục này.

Hoàng Bách, Hằng Lamoon viết tiếp dòng cảm xúc phấn khích đó bằng Welcome to Vietnam - nằm trong EP Lời Trái Tim Việt Nam mà Hoàng Bách mới tung ra gần đây. Không nhiều khán giả thuộc lời ca khúc này, nhưng những giai điệu bắt tai cùng câu "Welcome to Vietnam" lặp lại vui nhộn trong đoạn điệp khúc khiến nhiều người ngân nga theo say sưa.

Chương cuối cùng của 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc mang tên Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ. Bầu không khí sôi động, đầy hứng khởi được đẩy lên cao trào với những ca khúc sôi động, tươi mới khi khoác lên mình những bản phối hiện đại.

Giai điệu đầy cảm hứng của Sức mạnh đoàn kết (bài hát gốc: Nối vòng tay lớn) đã thể hiện tinh thần ấy một cách thuyết phục, qua màn trình diễn của Hồng Ngọc và rapper Quân Lee.

Thế nhưng, bầu không khí thực sự bùng nổ là khi Soobin Hoàng Sơn xuất hiện, khuấy động hàng chục nghìn người xem bằng tiết mục Vinh quang đang chờ ta. Khả năng làm chủ sân khấu và giao lưu với khán giả giúp Soobin chiếm trọn "spotlight", trong khi sân vận động Mỹ Đình vỡ òa trong những tiếng la hét, cổ vũ không ngớt của người hâm mộ.

Nhiều hoạt cảnh hoành tráng trong concert. Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử Bộ VHTTDL.

Concert quốc gia tối 1/9 khép lại bằng giai điệu khơi dậy tinh thần yêu nước, tình đoàn kết và lòng tự hào dân tộc của Tiến quân ca (Trọng Tấn hát) và Yêu nụ cười Việt Nam (Tùng Dương, Thanh Lam). Nụ cười Việt Nam hôm nay có thể nói là nụ cười của một dân tộc anh hùng, đã đi qua bão lửa chiến tranh, vượt qua gian nan, thử thách để làm nên 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Một số hạn chế nhỏ như âm thanh còn trục trặc, hay khâu phân bổ sân khấu trình diễn không phát huy hiệu quả tối đa. Ngoài ra, setlist trong concert đôi khi chưa thực sự tạo được chuyển biến cảm xúc đủ mượt mà. Dẫu vậy, chương trình nghệ thuật đặc biệt vẫn khép lại khá trọn vẹn, với niềm tin về dân tộc đang hướng về tương lai rạng ngời phía trước, trong sự tự hào và biết ơn khôn tả trước những công lao to lớn của thế hệ cha ông.