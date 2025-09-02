Tình cũ của Brooklyn Beckham kết hôn

Chloe Grace Moretz kết hôn với bạn gái Kate Harrison, sau gần 7 năm hẹn hò. Trong quá khứ, người đẹp từng nhiều lần hợp tan với Brooklyn.

Tình cũ của Brooklyn Beckham - Chloe Grace Moretz - đã kết hôn với người mẫu Kate Harrison, tờ Vouge đưa tin. Cặp đôi tổ chức lễ cưới vào kỳ nghỉ Lễ Lao động, diện trang phục đặt may riêng của nhà mốt Louis Vuitton cho cả buổi lễ và bữa tiệc sau đó.

Hôn lễ có sự tham gia của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết. Trước ngày trọng đại, Moretz chia sẻ với Vogue: “Một phần quan trọng của đám cưới là được chia sẻ những điều Kate và tôi yêu thích với tất cả mọi người có mặt. Sẽ có câu cá, cưỡi ngựa và chơi poker. Ngày thứ hai chúng tôi sẽ có nhảy nhót và có nhiều hoạt động khác".

Chloe Grace Moretz kết hôn với người mẫu Kate Harrison. Ảnh: IGNV.

Hồi đầu năm nay, cặp đôi công bố đính hôn. Moretz đăng trên Instagram hình ảnh cả hai khoe nhẫn kim cương đôi. “Thật sự tôi không biết diễn tả thế nào cho hết cảm xúc. Ý tưởng mặc trang phục màu xanh nảy ra khi tôi tham dự Academy Gala cùng LV với chiếc váy da xanh. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ chúng tôi nên cân nhắc màu này cho đám cưới", người đẹp chia sẻ.

Sau nhiều năm kín tiếng chuyện tình cảm, Moretz trải lòng: “Điều tôi mong chờ nhất chỉ đơn giản là được ở bên nhau. Thực hiện lời hứa này theo một cách mới, và tiếp tục chọn bên nhau mỗi ngày".

Moretz và Harrison lần đầu bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 12/2018, khi cả hai dùng bữa tối tại Nobu Malibu.

Trước khi quen Harrison, Moretz từng hẹn hò Brooklyn Beckham từ tháng 8/2014. Sau hai năm nhiều lần chia tay rồi tái hợp, cả hai đường ai nấy đi vào tháng 8/2016. Tới năm 2017, dân mạng soi ra hai người lại bắt đầu “thả thính” trên Instagram rồi quay về bên nhau. Sau dịp Valentine năm 2018, Moretz và Brooklyn Beckham mới hoàn toàn chấm dứt tình cảm.