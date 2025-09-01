Phim có Hoài Linh thu 29 tỷ đồng

Kết thúc tuần mở màn với doanh số 29 tỷ đồng, "Làm giàu với ma 2" lép vế trước cơn sốt "Mưa đỏ". Bộ phim đề tài chiến tranh hiện trở thành tác phẩm nội địa ăn khách nhất 2025.

Mưa đỏ đang cho thấy tốc độ kiếm tiền nhanh nhất lịch sử phòng vé Việt. Trình làng từ 22/8, chỉ sau 10 ngày chiếu, bộ phim đã cán mốc doanh thu 350 tỷ đồng .

Theo thống kê của Box Office Vietnam, cuối tuần qua, đứa con tinh thần của đạo diễn Đặng Thái Huyền dắt túi 122 tỷ đồng , với 1,25 triệu vé bán ra trên tổng số 14.000 suất chiếu. Tức bình quân, mỗi suất chiếu bán ra 89 vé - con số cao hiếm có trong lịch sử.

Theo khảo sát, hầu hết suất chiếu Mưa đỏ luôn trong tình trạng cháy vé, tỷ lệ lấp đầy ở mức rất cao. Nhiều cụm rạp phải mở thêm suất chiếu để phục vụ khán giả. Dù phải san sẻ thị phần rạp chiếu với đối thủ đồng hương mới ra mắt là Làm giàu với ma 2, sức nóng của Mưa đỏ vẫn không có dấu hiệu giảm. Thậm chí càng tiến sát dịp lễ 2/9, phim càng được săn đón hơn.

Trước cơn sốt áp đảo của Mưa đỏ, Làm giàu với ma 2 dù có lợi thế ra mắt sau vẫn không đánh bật được đối thủ. Bộ phim có Hoài Linh, Tuấn Trần mang về hơn 19 tỷ đồng dịp cuối tuần, trên khoảng 4.000 suất chiếu. Bình quân mỗi suất bán được 54 vé - con số khá ấn tượng với phim Việt trong tuần mở màn. Cộng thêm doanh thu từ các suất chiếu đặc biệt, tổng doanh thu tác phẩm tới hết ngày 31/8 theo ghi nhận là 29 tỷ đồng .

Tốc độ kiếm tiền của phim tương đương với phần phim ra mắt năm trước. Tuy nhiên, Làm giàu với ma (2024) không phải đối đầu với đối thủ quá mạnh, từng giành lợi thế trước Hai Muối và thu 100 tỷ đồng sau gần 2 tuần trình làng.

Hoài Linh trong Làm giàu với ma 2.

Làm giàu với ma 2 thuộc thể loại hài, hành động. Phim theo chân nhóm người vớt được xác một ma nữ. Cô nhờ họ mang xác về quê nhà, đổi lại sẽ trả công cho cả nhóm chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỷ. Ban đầu, họ thống nhất cùng đưa cô về để chia đều số tiền. Tuy nhiên, mỗi người lại có những toan tính riêng, dẫn đến hành trình này gặp không ít biến cố.

Không khó nhận thấy ý đồ của đạo diễn Trung Lùn khi làm phim hướng tới tệp khán giả miền Tây. Tác phẩm cài cắm nhiều nét văn hóa đặc sắc nơi đây, lại giàu tính giải trí khi theo xu hướng hài lố nhằm chọc cười khán giả.

Song, phim còn nhiều hạn chế kịch bản, xây dựng nhân vật chưa chắc tay. Nhiều tình tiết tỏ ra vô lý quá mức, khó thuyết phục được người xem khó tính.