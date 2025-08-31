'Mưa đỏ' là phim Việt ăn khách nhất năm 2025

Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền ghi nhận doanh thu 335 tỷ đồng trong tối 31/8. Tác phẩm chính thức vượt "Bộ tứ báo thủ", trở thành phim doanh thu cao nhất 2025.

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, doanh thu Mưa đỏ chạm mốc 335 tỷ đồng trong tối 31/8. Với thành tích này, bộ phim đề tài chiến tranh cách mạng của đạo diễn Đặng Thái Huyền chính thức vượt Bộ tứ báo thủ (Trấn Thành đạo diễn, doanh thu 332 tỷ đồng ), trở thành cái tên ăn khách nhất năm 2025, đồng thời là phim nội địa doanh thu cao thứ 5 trong lịch sử.

Không những vậy, tác phẩm còn xác lập kỷ lục doanh thu theo ngày. Cụ thể, riêng trong hôm 31/8, Mưa đỏ ghi nhận doanh số 44 tỷ đồng - thành tích cao nhất lịch sử phòng vé Việt. Trước đó, kỷ lục này được nắm giữ bởi Mai, với doanh thu 43,9 tỷ trong ngày 14/2/2024.

Sau 10 ngày công chiếu, Mưa đỏ đang chứng minh sức hút chưa từng thấy ở rạp Việt. Phim không những không giảm nhiệt, mà còn tăng mạnh sức hút khi thời điểm dịp lễ 2/9 cận kề. Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, giới quan sát dự đoán tác phẩm đủ khả năng chinh phục cột mốc 500 tỷ đồng , thậm chí nếu thuận lợi có thể vượt Mai (551 tỷ) để trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

Mưa đỏ soán ngôi vương phòng vé 2025 của Bộ tứ báo thủ. Ảnh: NSX.

Sau Địa đạo, Mưa đỏ không chỉ là hiện tượng đặc biệt với thể loại phim chiến tranh cách mạng, mà còn tạo ra một cuộc cạnh tranh sòng phẳng ở thị trường phim thương mại.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhận định thành công của những bộ phim này cho thấy khán giả Việt không hề thờ ơ, mà luôn sẵn sàng đón nhận và đồng hành cùng dòng phim chiến tranh, cách mạng - vốn trước đây thường bị cho là phim "cúng cụ".

"Đặc biệt, nhiều khán giả trẻ bắt đầu quan tâm và có nhu cầu tìm hiểu về lịch sử dân tộc một cách mới mẻ và chân thực, thông qua các sản phẩm văn hóa chất lượng. Đây chính là tín hiệu tích cực cho dòng phim chiến tranh, cách mạng trong tương lai", ông Cường cho biết.