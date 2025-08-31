Tình cũ cay cú khi Travis Kelce đính hôn với Taylor Swift

Ngay sau khi Taylor Swift thông báo đã đính hôn với Travis Kelce, bạn gái cũ của Kelce - Kayla Nicole - có nhiều bài đăng ẩn ý, được cho là móc mỉa cặp đôi trên mạng xã hội.

Theo Page Six, thông tin Taylor Swift đính hôn với Travis Kelce làm dậy sóng truyền thông những ngày qua. Mới đây, bạn gái cũ của Kelce, Kayla Nicole, gây chú ý khi có nhiều "động thái lạ" trên mạng xã hội.

Người đẹp khoe ảnh đi tập gym, đăng kèm thông điệp ẩn ý trên Instagram Story. “Mục tiêu ư? Có một tấm lưng đủ khỏe để cho người ta thấy rằng đừng có mà đùa giỡn với tôi nữa”, cô chú thích.

Trước đó, Kayla Nicole cũng chia sẻ một đoạn video nữ diễn viên Tracee Ellis Ross nói về niềm vui. Trong clip, Tracee nói: “Niềm vui khác với hạnh phúc. Hạnh phúc giống như thứ bạn có thể mua ở cửa hàng tiện lợi, còn niềm vui là thứ bạn phải nỗ lực, rèn luyện và thực hành". Những bài đăng đầy ẩn ý của Nicole xuất hiện ngay sau khi Taylor Swift đính hôn với Travis Kelce. Cô được cho là đang cố ý "đá xéo" cặp đôi.

Travis Kelce và Taylor Swift đã đính hôn. Ảnh: IGNV.

Nicole từng hẹn hò Kelce từ năm 2017-2022. Trong giai đoạn này, cặp đôi từng nhiều lần hợp, tan. Sau khi chia tay Nicole, ngôi sao bóng bầu dục bắt đầu hẹn hò Taylor Swift từ tháng 7/2023.

Mới đây, hôm 26/8, Taylor Swift gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh trong lễ đính hôn với Travis Kelce. Truyền thông quốc tế gọi đây là "cái kết như cổ tích" cho mối tình kéo dài hai năm, từng khiến hàng triệu người trên thế giới, đặc biệt là Swifties - cộng đồng người hâm mộ cuồng nhiệt của ngôi sao nhạc pop - quan tâm.

Việc Nicole "móc mỉa" chuyện Kelce và Swift đính hôn gây thắc mắc. Vì hồi tháng 5 vừa qua, cô từng thẳng thắn nhận xét về chủ nhân hit Blank Space. Cụ thể, trong podcast Pre-Game, người đẹp chia sẻ: “Tôi nghĩ phụ nữ chúng ta thường khó thừa nhận rằng 'bồ mới của tình cũ' cũng có thể rất nổi bật, quyến rũ. Việc công nhận điều đó chẳng có gì sai".

Cô ví von: “Nếu đã thua, thì tôi muốn thua trước đội mạnh nhất. Như thế còn dễ chịu hơn. Giống như việc bạn bị loại ở vòng play-off, nhưng đội đã thắng bạn cuối cùng lại lên ngôi vô địch. Tôi muốn anh ấy bước tiếp, làm điều thật lớn lao, khiến tôi cũng được nở mày nở mặt".