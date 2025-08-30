Theo Sinchew, Ngô Kinh từng là một trong các gương mặt bảo chứng phòng vé Hoa ngữ, với hàng loạt bom tấn ăn khách như Chiến lang, Trường Tân hồ, Lưu lạc địa cầu... Tổng doanh thu phòng vé các phim anh tham gia tới nay đã lên tới 30 tỷ NDT.
Tuy nhiên thời gian gần đây, phong độ phim của Ngô Kinh dần sa sút. Sau khi Tiêu Nhân: Phong khởi đại mạc bị tẩy chay vì vướng nhiều lùm xùm, bộ phim mới nhất do tài tử đầu tư là Goodbye, bad guy cũng rơi vào cảnh thảm bại tại phòng vé. Cụ thể, sau 1 tuần khởi chiếu, tác phẩm mới thu về 267.000 NDT (khoảng 37.000 USD), số liệu thống kê từ Maoyan.
Phim mới của Ngô Kinh thất bại thảm hại. Ảnh: Weibo.
Mới đây, tài khoản Weibo chính thức của phim thông báo: “Sau khi cân nhắc, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định rút phim khỏi rạp”. Động thái này làm dấy lên nhiều bàn luận trái chiều. Bên cạnh những bình luận chê bai phim, không ít ý kiến cho rằng Ngô Kinh đã "hết thời".
Một số nguồn tin trong ngành tiết lộ kinh phí sản xuất Goodbye, bad guy vào khoảng 10 triệu NDT, trong đó Ngô Kinh đầu tư 5 triệu NDT. Điều này đồng nghĩa với việc nam diễn viên đối diện khoản lỗ nặng, bị cho là cú ngã ngựa lớn nhất sự nghiệp.
Lý giải cho thành tích bết bát của phim, truyền thông Trung Quốc cho rằng ngoài kịch bản cũ kỹ, tình tiết gượng gạo, chất lượng sản xuất cẩu thả, phim cũng không có chiến dịch quảng bá phù hợp dẫn đến độ nhận diện thấp. Nhiều khán giả thậm chí còn không biết Goodbye, bad guy đã ra mắt.
Thêm vào đó, Goodbye, bad guy lại phải đối đầu trực tiếp với hai đối thủ mạnh là Bắt gió đuổi ảnh cùng phim hoạt hình Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng, khiến suất chiếu sụt giảm nghiêm trọng, doanh thu nhỏ giọt.
