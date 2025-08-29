Mỹ nam Hứa Quang Hán sắp tới Việt Nam

Ngôi sao sinh năm 1990 sẽ tới Việt Nam để dự sự kiện ra mắt phim mới mang tên "Năm của anh, ngày của em", dự kiến tổ chức tại TP.HCM vào tháng 9.

Ngày 29/8, nhà phát hành thông báo diễn viên Hứa Quang Hán cùng ê-kíp sẽ tới TP.HCM để tham dự hoạt động quảng bá phim điện ảnh Năm của anh, ngày của em (tựa tiếng Anh: Measure in Love). Thời gian tài tử tới Việt Nam được xác nhận là vào ngày 24/9.

Ngoài ra, đơn vị phát hành cũng tiết lộ sẽ mở các sự kiện tổ chức suất chiếu, fan screening để dành tặng người hâm mộ Hứa Quang Hán. Thông tin trên nhanh chóng thu hút quan tâm, bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ háo hức, mong chờ được gặp ngôi sao Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà.

Hứa Quang Hán vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự hồi tháng 8. Tài tử chia sẻ cảm thấy hạnh phúc, biết ơn tình yêu của khán giả, đồng thời sẽ cố gắng trở lại hoạt động nghệ thuật để thỏa lòng người hâm mộ.

Theo ET Today, dù chỉ mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự, lịch trình của Hứa Quang Hán đã kín hết năm 2026. Tháng 9 tới, bộ phim Năm của anh, ngày của em do anh đóng chính sẽ ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30, sau đó trình chiếu ở nhiều quốc gia Đông Nam Á. Tác phẩm thuộc thể loại tình cảm, thần thoại, xoay quanh mối tình giữa hai con người bị ràng buộc bởi định mệnh.

Hứa Quang Hán sinh năm 1990, là diễn viên, ca sĩ triển vọng hàng đầu thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính cùng khả năng diễn xuất ấn tượng, tài tử được đông đảo khán giả châu Á yêu thích.