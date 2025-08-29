Thúy Hà xin lỗi sau tranh luận về diễn xuất trong 'Mưa đỏ'

Trong phim điện ảnh "Mưa đỏ", diễn viên Thúy Hà hóa thân nhân vật lấy cảm hứng từ Madame Bình. Trước những nhận xét trái chiều của người xem, cô mới đây đã lên tiếng xin lỗi.

Mưa đỏ sau khi ra mắt nhanh chóng gây sốt, không có đối thủ ngoài phòng vé Việt suốt nhiều ngày qua. Song bên cạnh những lời khen ngợi về câu chuyện xúc động, bi tráng, cũng có một số luồng ý kiến trái chiều về việc khắc họa diễn biến trên bàn đàm phán Hội nghị Paris chưa rõ nét, thiếu mối liên kết mật thiết với diễn biến cuộc chiến trên mặt trận thành cổ Quảng Trị.

Ngoài ra, diễn xuất của Thái Hà cũng được cho là không đủ thuyết phục trong vai lấy cảm hứng từ Madame Bình. Một bộ phận khán giả nhận xét cô chưa thể hiện được khí chất của nhân vật. Trước những tranh luận của khán giả, Thái Hà mới đây đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân.

Vai diễn lấy cảm hứng từ Madame Bình của Thúy Hà (ngoài cùng bên trái) trong Mưa đỏ.

"Mấy hôm nay đọc thấy nhiều lời chê trên mạng. Hà xin lỗi nhưng mà Hà đã cố gắng lắm. Hà cũng đọc và xem tư liệu để học cái khí chất, thần thái của nữ ngoại giao như bà. Nhưng đúng là Hà không thể làm tốt 100% được", cô chia sẻ.

Diễn viên nói thêm: "Điều đáng tiếc duy nhất là Hà đã không giảm được cân trước khi bấm máy. Nếu gầy nhiều hơn nữa thì sẽ đẹp hơn trên màn ảnh".

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả động viên Thúy Hà. Số đông ý kiến cho rằng đây là một vai diễn khó, để thể hiện được khí chất giống Madame Bình không phải điều đơn giản.

Mưa đỏ sau hơn 1 tuần chiếu đã vượt mốc doanh thu 200 tỷ đồng . Tác phẩm lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Mặc dù còn một số hạn chế nhỏ ở kịch bản, diễn xuất, tổng thể nội dung phim vẫn được đánh giá cao. Tác phẩm không chỉ góp phần tái hiện một trong những chương bi tráng nhất của lịch sử dân tộc, mà còn trở thành nén tâm nhang gửi đến những người chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do.