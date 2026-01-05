Sức khỏe nam người mẫu sau vụ lật xe thảm khốc ở Lào Cai

Chị gái của Lý Công Chiều cho biết sức khỏe nam người mẫu đã ổn định trở lại. Anh vẫn nghỉ ngơi, hồi phục ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chị Lý Thị Ngọc Diễm, chị gái của Lý Công Chiều cho biết sau ca phẫu thuật, người mẫu hiện nghỉ ngơi, phục hồi tại Bệnh viện Việt Đức.

Theo chị gái, sức khỏe nam người mẫu đã ổn định. Anh ăn uống, giao tiếp bình thường. Dù vậy, gia đình chưa cho Lý Công Chiều sử dụng điện thoại hoặc lên mạng xã hội.

"Về cơ bản, em trai tôi đã hồi phục tốt và được phép ra viện. Nhưng gia đình muốn cho em nghỉ ngơi, hồi phục thêm nên đã xin bác sĩ ở lại bệnh viện thêm ít ngày. Em đã ăn uống, nói chuyện bình thường. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người", chị Ngọc Diễm nói thêm.

Người mẫu Lý Công Chiều từng tham gia The Next Gentleman. Ảnh: FBNV.

Lý Công Chiều gặp tai nạn giao thông vào ngày 27/12, tại xã Phình Hồ (Lào Cai). Thời điểm đó, ôtô khách mang biển kiểm soát 29B-614.06 bị lật, khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương nặng. Lý Công Chiều và các nạn nhân sau đó được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Tối cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh trực tiếp tới Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Tỉnh Lào Cai hỗ trợ 50 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 5 triệu đồng đối với mỗi nạn nhân bị thương.

Lý Công Chiều sinh năm 1996, là người mẫu ở Hà Nội. Anh được biết đến khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Quý ông hoàn mỹ - The Next Gentleman. Lý Công Chiều thường xuất hiện trong các TVC quảng cáo cho một số thương hiệu thời trang.