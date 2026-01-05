Lại Vũ Tình qua đời ở Campuchia

Đạo diễn Trung Quốc Lại Vũ Tình rơi lầu, tử vong ở Campuchia. Vài năm qua, cô sống tại Phnom Penh để quay các dự án phim ngắn.

Theo Cambodia China Times, nữ đạo diễn người Trung Quốc Lại Vũ Tình (23 tuổi) đã qua đời sau khi rơi từ lầu một của căn nhà tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, cô đã không qua khỏi và được xác nhận tử vong vào ngày 2/1.

Cha của Lại Vũ Tình cho biết con gái ông đến Campuchia từ năm 2024 để cùng một vài người bạn thực hiện các dự án phim ngắn. Hiện ông đã bay từ Trung Quốc sang Phnom Penh để đưa thi thể con gái về tổ chức lễ tang.

Lại Vũ Tình qua đời ở tuổi 23. Ảnh: HK01.

Theo giấy chứng tử do bệnh viện cung cấp, Lại Vũ Tình mất do chấn thương nặng ở đầu và toàn thân do va đập mạnh.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc có ba lầu. Lầu trệt là nơi chủ nhà sinh sống. Lầu một được thuê bởi người đàn ông có quốc tịch Ấn Độ - Jatla và phụ nữ Trung Quốc họ Fang. Lầu hai là chỗ ở của người đàn ông đến từ Pháp.

Trích xuất từ camera an ninh cho thấy vào khoảng 23h22 ngày 29/12, người đàn ông có quốc tịch Pháp về nhà và mở cổng. Thời điểm này, Lại Vũ Tình ở bên ngoài. Sau đó, người đàn ông này đưa cô vào bên trong nhà. Khoảng 0h30 ngày 30/12, camera ghi lại có tiếng nói chuyện từ tầng trên. Lại Vũ Tình bất ngờ ngã xuống. Hai người thuê nhà đến từ Ấn Độ và Trung Quốc ngay lập tức chạy xuống kiểm tra và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Cảnh sát điều tra đã mời hai người này đến Cục Cảnh sát Hình sự và thẩm vấn sau vụ việc. Cơ quan chức năng cũng thu thập dấu vân tay tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Lại Vũ Tình sinh tại Thiên Tân, Trung Quốc. Cô từng theo học ở New York, Los Angeles và Toronto. Lại Vũ Tình đã tham gia sản xuất nhiều phim ngắn và phim dài tập với vai trò đạo diễn, diễn viên và nhạc sĩ.

Một số bộ phim của cô đã được đề cử vào danh sách rút gọn của Liên hoan phim quốc tế Toronto, BFI Flare, Sundance Ignite...