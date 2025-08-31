Chân dung các mỹ nam làm nên kỷ lục 300 tỷ đồng của 'Mưa đỏ'

Mưa đỏ gây kinh ngạc khi chỉ mất 9 ngày để vượt mốc doanh thu 300 tỷ đồng . Tác phẩm được giới quan sát nhận định sẽ sớm vượt Bộ tứ báo thủ, trở thành phim ăn khách nhất năm 2025. Những ngày qua, đứa con tinh thần của đạo diễn Đặng Thái Huyền được bàn luận rộng rãi khắp các diễn đàn phim và mạng xã hội. Bên cạnh nội dung xúc động, hào hùng, dàn diễn viên tham gia tác phẩm cũng thu hút quan tâm.

Đỗ Nhật Hoàng là nam chính trong Mưa đỏ. Diễn viên hóa thân Cường, một sinh viên đang theo học tại Nhạc viện Hà Nội. Nghe theo tiếng gọi của Tổ Quốc, anh từ bỏ cơ hội du học quý giá tại Học viện âm nhạc Tchaikovsky và lên đường tiến về thành cổ, chiến đấu cùng những người đồng đội mới quen. Đỗ Nhật Hoàng sinh năm 1997, sở hữu chiều cao 1,8 m và gương mặt điển trai, hiền lành. Anh từng là vũ công của vũ đoàn Bước nhảy, sau đó lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh.

Lâm Thanh Nhã thủ vai phụ Bình, một chàng trai trẻ bản lĩnh nhưng cũng đầy nỗi niềm và tâm sự trong Mưa đỏ. Như bao đồng đội chưa có kinh nghiệm khác, anh chiến đấu bảo vệ thành cổ bằng cả tính mạng. Lâm Thanh Nhã sinh năm 1995, quê Tiền Giang. Anh từng theo học tại Học viện Bưu chính Viễn thông. Sau khi tốt nghiệp, Thanh Nhã lấn sân nghệ thuật, trở thành người mẫu ảnh và diễn viên. Sắp tới, anh tiếp tục góp mặt trong 2 phim là Cải mả và Nhà ma xó.

Đội trưởng Tạ, do Phương Nam hóa thân, là một trong số vai diễn nhận được nhiều sự yêu thích nhất trong Mưa đỏ. Nhân vật là người anh cả dìu dắt, động viên tinh thần cả tiểu đội, đôi khi góp vui bằng những mảng miếng hài duyên dáng xoa dịu bầu không khí ngột ngạt của bức tranh thời chiến. Phương Nam sinh năm 1993, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh chia sẻ đã phải giảm 15 kg để vào vai Tạ. Khác với hình ảnh tếu táo trên phim, diễn viên ngoài đời gây ấn tượng với vẻ điển trai, lịch lãm.

Đình Khang đảm nhận vai Tú, một trong các thành viên của tiểu đội 1 chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Trong phim, Tú còn chưa tốt nghiệp cấp 3, "mới chỉ cầm bút chứ chưa quen cầm súng" nhưng vẫn dũng cảm cùng đồng đội ra trận chiến đấu. Hình ảnh cậu lính trẻ có thân hình gầy, gương mặt trong sáng, thánh thiện nuôi chú chim nhỏ đại diện cho giấc mộng tự do, hòa bình tạo điểm nhấn đặc biệt cho phim. Đình Khang sinh năm 2000 ở Bình Định (nay là Gia Lai), từng tham gia đóng phim ngắn, MV trước khi chạm ngõ điện ảnh.

Trần Gia Huy đảm nhận vai Tấn - thành viên cuối cùng còn sống sót của tiểu đội 1. Chứng kiến từng đồng đội lần lượt ngã xuống, nhân vật phải trải qua hành trình cảm xúc phức tạp. Trong phim, nhân vật của Gia Huy gây sốc với một cảnh ăn rắn sống vì quá đói. Mưa đỏ là phim điện ảnh đầu tay của diễn viên gen Z. Trước đó, anh từng là vận động viên đá cầu ở tuyển quốc gia và góp mặt trong một số dự án truyền hình.

Một mảnh ghép khác của tiểu đội 1 là Sen, do Hoàng Long hóa thân. Khác với hình ảnh nhẹ nhàng, cảm xúc của Tú hay vẻ trầm tĩnh của Cường, Sen đại diện tinh thần gan lì, rắn rỏi, chiến đấu không khoan nhượng giữa chiến trường thành cổ ác liệt. Chàng diễn viên trưởng thành từ Nhà hát Kịch Hà Nội gây xúc động với phân cảnh trở nên mất trí, sau khi chứng kiến bom đạn chiến tranh đã cướp đi mạng sống của biết bao đồng đội.

Nguyễn Hùng sinh năm 1999, tới từ Gia Lai. Trong phim, anh hóa thân Hải, chàng trai trẻ đã đặt những ước mơ tương lai của mình sang một bên để lên đường bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc. Diễn viên cũng là người thể hiện ca khúc nhạc phim Còn gì đẹp hơn. Trước khi tham gia Mưa đỏ, Nguyễn Hùng được biết đến với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc MAYDAYs, chủ nhân của ca khúc Phép màu và là gương mặt gây chú ý trong phim ngắn Đàn cá gỗ.

Steven Nguyễn là một trong số tài tử được chú ý nhiều nhất sau Mưa đỏ. Anh hóa thân Quang, nhân vật ở bên kia chiến tuyến - đối trọng với nam chính Cường (Nhật Hoàng). Trong phim, diễn viên có nhiều cảnh cởi trần khoe body vạm vỡ và các cảnh hành động mãn nhãn. Steven Nguyễn tên thật là Huy Nguyễn, sinh năm 1991. Trước khi tham gia Mưa đỏ, anh từng gây chú ý với một số dự án như Vô diện sát nhân, Cú đấm thép...

Bên cạnh Steven Nguyễn, Lương Gia Huy (thủ vai Hoàng) cũng thu hút quan tâm với những cảnh cởi áo khoe body nóng bỏng trên phim. Ngoài hình thể vạm vỡ, tài tử cũng được yêu thích nhờ gương mặt điển trai, nam tính. Trước khi đến với Mưa đỏ, Lương Gia Huy từng có kinh nghiệm tham gia nhiều dự án phim ảnh, điển hình như Viên đạn cuối cùng, Nữ chủ, Mặt trời mùa đông...

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.