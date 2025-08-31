MC nổi tiếng phá sản, bán khoai lang kiếm sống

MC gạo cội Bành Cha Cha sau khi phá sản phải chuyển hướng sang bán hàng online. Việc ông ở tuổi gần 70 vẫn phải miệt mài kiếm tiền trả nợ khiến người hâm mộ xót xa.

Theo tờ Sinchew, MC người Đài Loan, Trung Quốc Bành Cha Cha (Peng Chia Chia) từng là một trong những gương mặt kỳ cựu trong ngành. Năm ngoái, ông giành cúp Người dẫn chương trình tạp kỹ xuất sắc tại Giải Kim Chung lần thứ 59 - chiếc cúp thứ 6 của ông trong sự nghiệp.

Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây, dân mạng lại phát hiện Bành Cha Cha đã chuyển hướng sang bán hàng nông sản trên mạng. MC nổi tiếng thường xuyên phải livestream tới đêm khuya. Ông để lộ dấu hiệu tuổi tác với gương mặt ông tiều tụy, mái tóc bạc trắng. Tháng 4 vừa qua, MC còn bị bắt gặp livetream lúc 11 giờ đêm trong trang trại gà, bán trứng gà thả vườn. Một thùng 30 quả trứng được bán với giá gần 60 NDT, do chính tay ông đóng gói và ký tên.

Ngoài ra, ông còn bày sạp bán khoai lang tại vườn. Không chỉ tự tay nếm thử, giới thiệu hương vị, nam MC còn thỉnh thoảng xen lẫn vài câu tiếng Đài Loan để giao lưu với khán giả, đồng thời giơ bảng quảng bá sản phẩm cho nhà cung cấp. Dân mạng bày tỏ xót xa trước hoàn cảnh hiện tại của Bành Cha Cha.

MC gạo cội phải cật lực kiếm tiền trả nợ. Ảnh: Weibo.

Theo nguồn tin, Bành Cha Cha từng theo đuổi giấc mơ đạo diễn nhưng thất bại, gánh khoản nợ 240 triệu Đài tệ (khoảng 7,8 triệu USD ). Ông phải tuyên bố phá sản vào năm 2020. Những năm gần đây, Bành Cha Cha phải tích cực làm việc để trả nợ, dù đã gần bước sang tuổi thập tuần.

Bành Cha Cha từng thừa nhận nhiều lần có ý định tự tử vì áp lực nợ nần, nhưng ông sau đó đã vượt qua được suy nghĩ tiêu cực ấy. “Nếu tôi bỏ cuộc, người ta sẽ mặc định tôi dừng lại ở đó. Có người nói Bành Cha Cha đã rơi xuống vực thẳm, nhưng tôi thật sự muốn xem thử đáy vực đó rốt cuộc là thế nào”, ông chia sẻ.

Những clip livestream của Bành Cha Cha thu hút sự quan tâm, bàn luận. “Vì trả nợ mà sẵn sàng hạ mình, như vậy là quá tốt rồi”, “Thật sự là người đàn ông có trách nhiệm, không để liên lụy đến gia đình", "Chúc ông sức khỏe để tiếp tục với công việc", “Ít nhất ông ấy đã nỗ lực hết sức để trả nợ"... là một số bình luận của dân mạng. Ngoài ra, nhiều tài khoản còn kêu gọi mua hàng ủng hộ nam MC gạo cội.