Tình trạng sức khỏe của Minh Tú

Người mẫu cho biết cô vừa trải qua ca phẫu thuật thành công. Song sắp tới, Minh Tú còn phải trải qua một hành trình dài vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

Trưa 3/9, Minh Tú chia sẻ về tình trạng sức khỏe sau khi nhập viện vì chấn thương. Người đẹp cho biết vừa trải qua ca phẫu thuật thành công.

"Lần đầu tiên ngủ qua đêm trong bệnh viện, lần đầu biết thế nào là những cơn đau làm mình trằn trọc không ngủ được. Lần đầu trải qua cảm giác ăn uống, sinh hoạt, thậm chí vệ sinh cá nhân đều phải gắn liền với chiếc giường bệnh... Hành trình vừa rồi thật sự không hề dễ dàng, nhưng cũng mang lại cho mình nhiều trải nghiệm và những bài học quý báu", Minh Tú viết.

Minh Tú đau đớn vì bị chấn thương. Ảnh: FBNV.

Cô gửi lời cảm ơn đến khán giả, đồng nghiệp và gia đình đã gửi lời động viên suốt thời gian qua. Nữ người mẫu chia sẻ thêm ca mổ chỉ là bước khởi đầu. Sắp tới, cô còn phải trải qua một hành trình dài với vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. "Mình tin, cùng với sự đồng hành và yêu thương từ mọi người, mình sẽ sớm trở lại với phiên bản khỏe mạnh, kiên cường và rực rỡ hơn", Minh Tú cho hay.

Trước đó, Minh Tú thông báo chia tay Sao nhập ngũ. Trong video, người mẫu chống nạng, cho thấy đang gặp chấn thương ở chân. Được biết, trong một tình huống ở chương trình, Minh Tú không may bị mất đà, ngã mạnh xuống nền đất.

Vào tối 29/8, Minh Tú đăng bài viết chia sẻ về tình hình chấn thương. Cô cho biết đã đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương. Bài đăng còn kèm theo hình ảnh chân của người mẫu với nhiều vết thương nghiêm trọng.

Minh Tú sinh năm 1991, được biết tới sau khi giành giải Giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và Á quân Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào top 10. Minh Tú cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của một số chương trình thực tế về người mẫu.