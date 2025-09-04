Taylor Swift 'đang nóng lòng muốn có con'

Nguồn tin thân cận tiết lộ Taylor đang nóng lòng muốn có con. Hôn lễ của nữ ca sĩ với bạn trai cầu thủ được cho là sẽ tổ chức ở Rhode Island.

Taylor Swift và Travis Kelce có thể sẽ kết hôn ở Rhode Island, một nguồn tin thân cận tiết lộ với Page Six. Người này khẳng định: “Họ sẽ cưới vào mùa hè năm sau tại Rhode Island. Cô ấy đang nóng lòng muốn có con”.

Theo truyền thông, một lễ cưới đình đám như vậy dễ khiến người dân địa phương cảm thấy phiền phức. Thế nhưng Thống đốc Rhode Island, ông Dan McKee, lại hy vọng đôi uyên ương chọn bang này cho ngày trọng đại.

Siêu sao âm nhạc khoe ảnh đính hôn với bạn trai. Ảnh: IGNV.

“Rhode Island có những địa điểm tổ chức đám cưới đẹp nhất thế giới, tôi chỉ muốn nói vậy thôi”, ông McKee chia sẻ khi đăng lại thông báo đính hôn của Taylor Swift và Travis Kelce trên mạng xã hội.

Ngoài ra, Taylor Swift cũng đang tiến hành cải tạo căn biệt thự ở khu Watch Hill, thị trấn Westerly. Với chi phí 1,7 triệu USD , việc cải tạo bao gồm thêm một cánh nhà với phòng ngủ rộng 16x24 feet, thêm phòng tắm và sửa sang lại khu bếp.

Siêu sao âm nhạc từng mua căn biệt thự này vào năm 2013 với giá 17,5 triệu USD . Bất động sản này có 8 phòng ngủ, 10 phòng tắm, khu vườn rộng 5,23 mẫu Anh cùng hồ bơi... Đây cũng là nơi chủ nhân hit Cruel Summer tổ chức nhiều buổi tiệc tùng linh đình cùng bạn bè, đồng nghiệp. Tháng 8 năm ngoái, Travis Kelce cùng đồng đội ở Kansas City Chiefs cũng được bắt gặp khi tới đây tiệc tùng.

Taylor Swift đang tiến hành sửa sang căn biệt thự xa hoa ở khu Watch Hill. Ảnh: SplashNews.

Gần đây, trong tập mới nhất của podcast New Heights, Travis Kelce tỏ ra đầy phấn khích và hạnh phúc khi tiết lộ về chuyện cầu hôn Taylor Swift. Khi được hỏi về bí quyết cầu hôn, ngôi sao bóng bầu dục chia sẻ: “Bạn phải hiểu người con gái của mình… và không nên bị tác động bởi những người khác. Quan trọng nhất là hiểu đối phương, hiểu bạn đang làm điều đó vì ai. Mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời”.

Ngoài ra, Travis còn chia sẻ đã xin phép Scott Swift - cha của Taylor - trước khi ngỏ lời cầu hôn cô. Cuộc trò chuyện này diễn ra khoảng một tháng trước màn cầu hôn chính thức.