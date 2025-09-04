Bạn trai cao 1,96 m tiết lộ màn cầu hôn Taylor Swift

Travis Kelce hào hứng khi kể lại kỷ niệm đính hôn với siêu sao âm nhạc. Ngôi sao bóng bầu dục tiết lộ đã xin phép cha của Taylor 1 tháng trước khi ngỏ lời cầu hôn cô.

Theo Page Six, Travis Kelce tỏ ra đầy phấn khích và hạnh phúc khi chia sẻ về chuyện cầu hôn Taylor Swift trong tập mới nhất của podcast New Heights.

“Thật sự rất vui khi được kể với mọi người về cô gái mà tôi sẽ gắn bó cả đời. Đó là lần đầu tiên tôi giới thiệu Taylor là vị hôn thê của mình với một vài đồng đội", Travis nhớ lại.

Khi được hỏi về bí quyết cầu hôn, ngôi sao bóng bầu dục chia sẻ: “Bạn phải hiểu người con gái của mình… và không nên bị tác động bởi những người khác. Quan trọng nhất là hiểu đối phương, hiểu bạn đang làm điều đó vì ai. Mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời”.

Ngoài ra, Travis còn chia sẻ đã xin phép Scott Swift - cha của Taylor - trước khi ngỏ lời cầu hôn cô. Cuộc trò chuyện này diễn ra khoảng một tháng trước màn cầu hôn chính thức.

Taylor Swift khoe đã đính hôn với bạn trai hôm 26/8. Ảnh: IGNV.

Trước đó, hôm 26/8, Taylor Swift gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh trong lễ đính hôn với bạn trai Travis Kelce. “Cô giáo dạy tiếng Anh và thầy dạy thể dục của bạn sắp kết hôn,” siêu sao âm nhạc chú thích hóm hỉnh dưới bài đăng.

Nữ ca sĩ tỏ ra hạnh phúc khi được bạn trai quỳ xuống và trao chiếc nhẫn đính hôn trong một khu vườn hoa lãng mạn. Ở bức ảnh khác, ngôi sao nhạc pop trao nụ hôn nồng nhiệt cho Travis Kelce.

Bài đăng của Taylor Swift làm dậy sóng mạng xã hội, thu hút 8 triệu lượt thích chỉ sau chưa đầy 1 giờ đăng tải.

Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu hẹn hò từ tháng 8/2023. Cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm nồng nhiệt nơi đông người. Cầu thủ cao 1,96 m khen bạn gái "là người chuyên nghiệp nhất tôi từng gặp". Trong mắt Kelce, Swift ngọt ngào, mạnh mẽ và hiểu rõ những gì cô làm. Anh khâm phục những nỗ lực đạt tới đỉnh cao của Swift.