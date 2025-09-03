Hoa hậu Hong Kong lộ ảnh thân mật với bạn trai

Ngay sau khi đăng quang, Trần Vịnh Thi - Miss Hong Kong 2025 - bị dân mạng đào lại loạt ảnh tình tứ với bạn trai, làm dấy lên tranh cãi.

Theo tờ HK01, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2025 (Miss Hong Kong 2025) đã khép lại với ngôi vị quán quân thuộc về Trần Vịnh Thi. Chiến thắng của người đẹp này gây xôn xao vì cô không có lợi thế chiều cao (1,6 m). Song bù lại, người đẹp lại được đánh giá cao về tài năng trong dàn thí sinh năm nay.

Ngay sau khi đăng quang, Trần Vịnh Thi trở thành tâm điểm chú ý và bàn luận. Dân mạng mới đây cũng soi ra loạt ảnh nóng bỏng mà cô nàng từng chụp trong quá khứ đã bị xóa/ẩn khỏi trang cá nhân. Khi được hỏi lý do, Trần Vịnh Thi chia sẻ: “Ban đầu tôi đăng công khai, không có gì sai trái cả, ảnh mặc bikini cũng bình thường. Trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong cũng có phần thi áo tắm. Nếu mọi người muốn xem, tôi hoàn toàn có thể đăng lại".

Trần Vịnh Thi bị đào lại loạt ảnh trong quá khứ.

Ngoài ra, dân mạng còn lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cô cùng một người đàn ông tình tứ khóa môi dưới hồ bơi, hay ảnh người đẹp ôm một người đàn ông ở quán bar... Những bức ảnh này gây tranh cãi trái chiều vì bị cho là nhạy cảm, không phù hợp với hình tượng của một hoa hậu.

Trước làn sóng dư luận, Trần Vịnh Thi lên tiếng giải thích người đàn ông trong clip thực chất là bạn trai của cô. Cả hai quen nhau từ thời du học tại Mỹ, nhưng chính thức hẹn hò sau khi cùng trở về Hong Kong. Thời điểm tham gia Miss Hong Kong 2025, cô vì tập trung cho cuộc thi nên không công khai chuyện tình cảm.

Người đẹp chia sẻ không cảm thấy lo sợ việc bị lan truyền những clip, bức ảnh thân mật. Cô cho rằng đó là "chuyện bình thường" của những cặp đôi yêu nhau.