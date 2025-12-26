Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Diễn biến sốc vụ Lý Long Cơ và tình trẻ kém 37 tuổi

  • Thứ sáu, 26/12/2025 15:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người dân địa phương tiết lộ bạn gái của Lý Long Cơ - Vương Thanh Hà - đã kết hôn và sinh con trước khi quen nam diễn viên.

Theo trang Sohu, sau khi ra tù, Vương Thanh Hà không xuất hiện bên cạnh Lý Long Cơ như trước kia, làm dấy lên đồn đoán cả hai đã đường ai nấy đi.

Mới đây, một bogger gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc khi tiết lộ Vương Thanh Hà hiện sống ở nhà riêng tại Phật Sơn. Người này chia sẻ những bức ảnh, clip quay lại cảnh Vương Thanh Hà ăn cơm cùng mẹ và một người đàn ông lạ mặt, không phải là Lý Long Cơ. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Ly Long Co anh 1

Vương Thanh Hà bị người dân địa phương tiết lộ chuyện đã lập gia đình, sinh con trước khi quen Lý Long Cơ. Ảnh: Weibo.

Theo lời blogger, người đàn ông cùng ăn cơm với Vương Thanh Hà có vóc dáng cao lớn, tuổi tác tương đương với người đẹp. Trong quá trình quay, blogger còn phỏng vấn một cư dân địa phương. Người này tiết lộ Vương Thanh Hà đã kết hôn và sinh con từ nhiều năm trước, từng đãi tiệc cưới ngay tại làng. Chuyện cô yêu Lý Long Cơ và bị kết án ở Hong Kong gần như cả làng đều biết.

Ngoài lời chia sẻ của dân làng, blogger này còn tung ra bằng chứng Vương Thanh Hà đã kết hôn trong một video khác. Theo đó, người đẹp được cho là lên xe hoa vào năm 2007, con trai sinh năm 2009, hiện nay đã 16 tuổi.

Thông tin Vương Thanh Hà đã lập gia đình lập tức thu hút quan tâm, gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người thậm chí còn tràn vào trang cá nhân của Lý Long Cơ để lại bình luận thắc mắc.

Trong một buổi gặp gỡ truyền thông mới đây, khi được phóng viên hỏi về vấn đề này, nam diễn viên né tránh trả lời. Mặc dù vậy, Lý Long Cơ tỏ ra khá bình thản, thậm chí còn hỏi ngược lại phóng viên cho xem thêm ảnh bằng chứng. Phản ứng của tài tử TVB khiến nhiều khán giả bất ngờ. Nhiều dân mạng cho rằng Lý Long Cơ đã sớm biết chuyện Vương Thanh Hà từng lập gia đình, sinh con.

Trước đó, chuyện tình cảm của Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà không được công chúng ủng hộ. Nhiều người cho rằng Vương Thanh Hà tiếp cận nam diễn viên chỉ vì tiền bạc, vật chất.

Từng có một số đồn đoán về việc để khiến bạn gái kém 37 tuổi vui lòng, Lý Long Cơ đã chuyển nhiều bất động sản sang tên cô. Tuy nhiên, diễn viên gạo cội sau đó lên tiếng phủ nhận.

