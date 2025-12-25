Phương Anh Đào đau lòng trước thực tại của trẻ em vùng cao

Tham gia trong hành trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương” do 247Express tổ chức tại Thanh Hóa và Sơn La, Phương Anh Đào đã có những trải nghiệm khiến nữ diễn viên phải lặng người, thực tại đời sống của trẻ em vùng cao để lại trong cô cảm xúc nặng trĩu.

Điểm dừng chân đầu tiên của chương trình là Trường Mầm non Tam Chung, thuộc xã biên giới Tam Chung (Thanh Hóa). Ngôi trường có 7 điểm lẻ nằm rải rác trên các triền núi cao, trong đó điểm trường Bản Ón cách trung tâm xã 23 km được xem là nơi có điều kiện di chuyển khó khăn nhất. Con đường dẫn vào trường nhỏ hẹp, men theo sườn núi, một bên là vách đá, một bên là vực sâu. Chỉ cần một cơn mưa, tuyến đường này có thể trở nên trơn trượt, nguy hiểm và bị chia cắt.

Chứng kiến việc giáo viên và học sinh phải đi qua con đường ấy mỗi ngày để đến lớp, Phương Anh Đào không giấu được sự bàng hoàng, khi đứng giữa không gian này, cô mới cảm nhận rõ ràng thế nào là nỗi vất vả kéo dài trong đời thực.

Phương Anh Đào tại hành trình Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương tại Thanh Hóa.

Tại Tam Chung, bữa ăn của mỗi em nhỏ mầm non chỉ khoảng 20 ngàn đồng mỗi ngày. Điện sinh hoạt không ổn định, có ngày hoàn toàn không có điện, giáo viên phải tự nhóm bếp củi để nấu ăn cho học sinh. Không ít em đến lớp chỉ mang theo một nắm cơm trắng. Dù vậy, các em vẫn hồn nhiên, ríu rít khi thấy đoàn thiện nguyện ghé thăm.

“Mảnh đời của các em nơi đây làm tôi lặng người suy nghĩ. Có lẽ những nỗi đau của nhân vật tôi từng thể hiện luôn có thể viết lại một cái kết tươi sáng. Còn với các em, những gian nan này là thực tại mỗi ngày, và hy vọng đôi khi chỉ bắt đầu từ con đường đến trường,” Phương Anh Đào chia sẻ.

Ông Hoàng Quốc Anh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) và Phương Anh Đào trao tặng quà hỗ trợ cho Trường mầm non Tam Chung - Thanh Hóa.

Hành trình tiếp tục tại điểm trường Tân Thành, thuộc xã Chiềng Sơn (Sơn La), nơi thực tại cũng không kém phần khắc nghiệt. Điểm trường có 153 học sinh nhưng chỉ được trang bị một máy lọc nước. Hai lớp học chưa có TV phục vụ giảng dạy, nhiều phòng học xuống cấp với tường bong tróc, nền nứt, cửa hư hỏng. Đáng chú ý, một phòng học vừa được sử dụng làm lớp Tin học, vừa là nơi thầy giáo nghỉ trưa do không có khu vực nội trú riêng.

Khi tận mắt chứng kiến những điều này, Phương Anh Đào cho biết cô cảm nhận rất rõ sự thiếu thốn mà trẻ em và giáo viên vùng cao đang đối mặt. “Có những điều nếu chỉ nghe kể lại thì khó hình dung hết. Nhưng khi đứng ở đó, nhìn các em học tập trong điều kiện như vậy mới hiểu phần nào về sự khó khăn ở đây,” cô nói.

Nữ diễn viên trò chuyện cùng các em học sinh.

Trong khuôn khổ chương trình “Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương”, 247Express đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Được sự giúp đỡ của đồn biên phòng địa phương, tại Sơn La, đoàn trao tặng hai TV mới, hai máy lọc nước, 20 bộ bàn ghế và năm máy tính để bàn nhằm cải thiện điều kiện dạy và học. Tại Thanh Hóa, chương trình hỗ trợ kéo mới đường điện cho trường, xây dựng sân chơi mới và trao các nhu yếu phẩm phục vụ bữa ăn cho học sinh mầm non.

Chia sẻ về lý do duy trì chương trình trong nhiều năm qua, đại diện 247Express cho biết doanh nghiệp xác định giáo dục và trẻ em là trọng tâm trong các hoạt động trách nhiệm xã hội. “Chúng tôi không đặt mục tiêu mang đến những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ những nhu cầu rất căn bản: Điện, nước sạch, lớp học an toàn, bữa ăn đủ đầy hơn cho các em. Khi những điều tối thiểu được đảm bảo, trẻ em vùng cao mới có thêm động lực để tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng hy vọng cho tương lai.” - ông Hoàng Quốc Anh - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) chia sẻ.

Hành trình Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương cùng Phương Anh Đào là chuyến hỗ trợ thứ 21 của 247Express đến các trẻ em vùng cao biên giới.

Những hỗ trợ này có ý nghĩa rất lớn đối với các em nhỏ vùng cao, bởi đó không chỉ là vật chất, mà còn là động lực để các em tiếp tục đến trường trong điều kiện an toàn hơn. Kết thúc chuyến đi, nữ diễn viên cho biết điều khiến cô day dứt nhất không phải là những khó khăn đã thấy, mà là suy nghĩ rằng ngoài kia vẫn còn nhiều em nhỏ đang sống trong hoàn cảnh tương tự. Với Phương Anh Đào, hành trình này không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của giáo dục - đây chính là hy vọng cho cuộc sống tốt đẹp hơn của trẻ em vùng cao.

Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) - đơn vị tổ chức chương trình “Giao Nắng Chuyển Yêu Thương” được, thành lập từ năm 2005 là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 200 bưu cục phủ sóng gần 34 tỉnh thành trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh, 247Express cung cấp giải pháp vận chuyển linh hoạt, tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp đã lựa chọn 247Express làm đối tác vận chuyển tin cậy.