Em trai 'đá xéo' Brooklyn Beckham

Cruz Beckham được cho là đá xéo người anh cả Brooklyn qua phần lời ca khúc mới mang tên "Loneliest Boy".

Theo Page Six, nam ca sĩ 21 tuổi đang lưu diễn tại Anh và gây chú ý khi biểu diễn ca khúc chưa chính thức phát hành này. Người hâm mộ tin rằng phần lời đầy u buồn của Loneliest Boy (tạm dịch: Cậu bé cô đơn nhất) đang ám chỉ Brooklyn.

Trong ca khúc mới, Cruz hát về một "cậu bé cô đơn" đã làm tan nát trái tim mẹ mình. Cụ thể, lời bài hát có đoạn: "Cậu bé cô đơn nhất, mẹ không nói nhiều / Điều đó đang làm tan vỡ trái tim bà / Nó thể hiện qua những điều nhỏ nhặt mà cậu không làm... Tôi đoán cuối cùng thì cũng chỉ còn cậu với chính cậu mà thôi / Hãy nói tôi nghe cậu sống thế nào khi chẳng còn ai để mất?".

Brooklyn và Cruz thời còn hòa thuận. Ảnh: IGNV.

Ở đoạn khác, Cruz dường như đang nhắn nhủ tới anh trai: "Cậu bé cô đơn nhất, đặt hết niềm tin vào cậu ta / Luôn tìm ra điều xấu trong một người tốt, lúc nào cũng vậy... Cậu bé cô đơn nhất, tôi hy vọng cậu đang lắng nghe / Đừng đẩy tất cả bạn bè ra xa khi chúng tôi đang cố thể hiện tình yêu với cậu".

Trước đó, mâu thuẫn gia đình Beckham âm ỉ trong khoảng thời gian dài. Tới đầu năm nay, Brooklyn làm bùng nổ truyền thông sau bài đăng vạch trần sự thật, tuyên bố không muốn liên lạc và làm hòa với gia đình.

"Lần đầu tiên trong đời tôi đứng lên bảo vệ bản thân. Suốt cả cuộc đời, bố mẹ tôi đã kiểm soát câu chuyện trên báo chí về gia đình... Gần đây, tôi tận mắt chứng kiến họ có thể đi xa đến mức nào để tung ra vô số thông tin sai lệch trên truyền thông, chủ yếu gây tổn hại đến những người vô tội, nhằm giữ gìn hình ảnh của họ", Brooklyn bức xúc chia sẻ.

Sau vụ việc, Victoria được cho là "hoàn toàn suy sụp" trước hành động của con trai cả, theo nguồn tin của Mirror UK.