Phát hiện của điện ảnh Việt

Nam diễn viên thành công nhất của màn ảnh Việt 2025 phải kể đến Steven Nguyễn. Nam diễn viên là minh chứng điển hình cho "zero to hero" tại thị trường điện ảnh nội địa. Sau cơn sốt Mưa đỏ, tên tuổi của nam diễn viên phủ sóng trong những tháng cuối năm. Trang cá nhân của Steven Nguyễn tăng vọt lượng theo dõi và tương tác. Anh thu hút lượng fan đông đảo. Ngoài ra, anh cũng liên tục góp mặt trong các sự kiện phim ảnh, thời trang, giải trí thời gian qua. Ảnh: Phương Lâm.

Steven Nguyễn sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính. Mỹ nam cao 1,78 m, thân hình cơ bắp, săn chắc. Anh từng tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và trải qua nhiều năm lận đận trong nghề. Tuy nhiên, bước ngoặt Mưa đỏ giúp cánh cửa điện ảnh của Steven Nguyễn mở rộng hơn bao giờ hết. Nam diễn viên sinh năm 1991 đã trúng vai chính trong dự án điện ảnh Trại buôn người của đạo diễn Toni Bảo Anh. Ngoài ra, anh cũng tham gia phim truyền hình Không giới hạn của VTV. Ảnh: Khương Nguyễn.

Không kém cạnh Steven Nguyễn là nam diễn viên Đỗ Nhật Hoàng. Nam chính bom tấn Mưa đỏ có một năm thành công nhờ vai diễn Cường, một sinh viên đang theo học tại Nhạc viện Hà Nội. Gần đây, anh là khách mời trong một số game show trong đó có 2 ngày 1 đêm, hay xuất hiện ở thảm đỏ nhiều sự kiện thời trang, giải trí, liên hoan phim. Ảnh: Phương Lâm.

Nhật Hoàng cũng thu hút lượng người hâm mộ. Nam diễn viên được yêu mến vì tính cách hiền lành, dễ chịu và chăm chỉ tương tác, giao lưu với khán giả. Nhật Hoàng sở hữu chiều cao 1,8 m và gương mặt điển trai, hiền lành. Anh còn có tài lẻ là nhảy. Trước đây, Nhật Hoàng xuất phát điểm là một vũ công, hoạt động ở vũ đoàn Bước Nhảy. Ảnh: Khương Nguyễn.

Diễn viên Phương Nam của Mưa đỏ cũng là phát hiện mới của điện ảnh Việt năm nay. Trong phim, anh đảm nhận vai Tạ, tiểu đội trưởng đội 1. Nhân vật được khán giả yêu thích bởi tính cách thật thà, chất phác, kiên cường, gan dạ, chiến đấu hết mình mà vẫn lạc quan, hài hước. Diễn xuất của Phương Nam trong Mưa đỏ nhận phản hồi tích cực từ giới quan sát lẫn khán giả mộ điệu. Sau Mưa đỏ, anh đã trúng một dự án phim mới. Ảnh: FBNV.

Góp mặt trong 3 dự án điện ảnh liên tiếp trong năm nay gồm Nụ hôn bạc tỷ, Tử chiến trên không và Truy tìm Long Diên Hương, Ma Ra Đô là diễn viên có cú bứt phá ngoạn mục. Ba tác phẩm anh tham gia đều đạt doanh thu cao ngoài phòng vé. Trong đó, Nụ hôn bạc tỷ (Thu Trang), tác phẩm đánh dấu màn chạm ngõ của Ma Ran Đô với điện ảnh, phát hành dịp Tết Nguyên đán ghi nhận con số doanh thu hơn 211 tỷ đồng . Tiếp đó là bom tấn hành động - Tử chiến trên không (Hàm Trần) mang về 251 tỷ đồng . Ảnh: FBNV.

Lợi Trần cũng được chú ý sau bom tấn hành động Tử chiến trên không. Nam diễn viên đảm nhận vai phản diện Hải trong phim của Hàm Trần. Anh có nhiều pha hành động đẹp mắt và diễn xuất tròn vai. Lợi Trần sinh năm 1990, từng góp mặt trong nhiều phim như Phượng khấu, Lật mặt 2, 798 Mười, Về quê ăn Tết... Nam diễn viên có vẻ ngoài điển trai, hình thể lực lưỡng. Ảnh: FBNV.

Một mảnh ghép khác của Tử chiến trên không là nam diễn viên Bảo Định. Vào vai Sửu - con của Long (Thái Hòa), Bảo Định lại có màn trình diễn gây bất ngờ. Anh được đánh giá là một trong những diễn viên lột tả tâm lý nhân vật tốt nhất của Tử chiến trên không. Tại Liên hoan phim Việt Nam năm nay, Bảo Định cũng giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc hạng mục phim điện ảnh. Ảnh: FBNV.

Trần Thế Mạnh là tân binh của điện ảnh Việt. Anh vừa góp mặt trong phim điện ảnh Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Quang Lê. Trong phim, Thế Mạnh đảm nhận vai Su - một chàng trai làm công việc giao cơm cho quán cơm của Kỳ Nam (Đỗ Hải Yến). Su nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện, sâu sắc và nhiều tâm sự. Lần đầu thử sức với phim ảnh, Trần Thế Mạnh cũng được khen ngợi về diễn xuất và gương mặt điện ảnh. Chàng trai sinh năm 2002, quê Lâm Đồng, từng là người mẫu ảnh. Ảnh: FBNV.

