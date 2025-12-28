Vợ NSND Công Lý và nỗi lo chồng mất chức, hai tháng không có thu nhập

Năm 2025 chuẩn bị khép lại, nhiều nghệ sĩ Việt thẳng thắn nói về một năm “chạm đáy” khi sức khỏe, thu nhập và cả sự an tâm đều bị thử thách.

Ngày 28/12, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - gây chú ý khi công khai tình cảnh tài chính khó khăn của gia đình. Từng là người có thu nhập ổn định, cô cho biết bản thân không hề có khoản tiết kiệm nào, thậm chí đang rơi vào trạng thái “âm”.

Vợ NSND Công Lý bày tỏ nỗi lo tài chính cạn kiệt khi Tết cận kề.

“Hơn 4 năm qua, tôi làm ngày, làm đêm, nhẫn nhịn, chịu đựng. Có những lúc sốt lên tới 39,5 độ, vừa hắt hơi, vừa nhắm mắt ngủ gật khi make up, nhưng vẫn đi livestream. Tôi không ngại vất vả, không lười biếng, miễn sao có thể lo cho anh Lý đi Nhật chữa bệnh và tôi đã làm được. Đến bây giờ, nhiều người hỏi tôi có tiết kiệm được khoản nào không, câu trả lời là không. Thậm chí, thời điểm này mình đang rơi vào con số âm”, Ngọc Hà chia sẻ.

Theo lời cô, những biến động của thị trường và kinh tế trong năm qua đã khiến công việc bị đình trệ. Đáng nói, suốt hai tháng gần đây, cô không có bất kỳ nguồn thu nhập nào. Trong khi đó, NSND Công Lý cũng thôi đảm nhiệm chức vụ tại nhà hát, khiến gánh nặng tài chính càng thêm chồng chất.

“Tôi thực sự lo lắng, và cũng không biết Tết này rồi sẽ ra sao”, cô nói.

Tuy vậy, thay vì để áp lực cuốn đi, Ngọc Hà chọn cách buông bớt lo âu. Với cô, năm 2025 có thể xem như “trắng tay”, nhưng cũng là lúc học cách trấn an bản thân và chuẩn bị cho một khởi đầu mới.

“Chỉ cần thân thể mình khỏe mạnh, anh Lý khỏe mạnh, gia đình bình an. Còn người là còn của, rồi sẽ lại có công việc để mình tiếp tục làm”, Ngọc Hà bày tỏ, đồng thời nhắn nhủ không nên tự dằn vặt chỉ vì chưa kiếm được tiền, mà cần học cách yêu thương chính mình.

Minh Tú: Từ dư tiền mua vàng đến sổ nợ 500 triệu đồng

Không riêng gia đình NSND Công Lý, người mẫu Minh Tú cũng có một năm 2025 đầy biến động. Trong một clip “đu trend” nhìn lại chặng đường đã qua, cô thẳng thắn kể khó khăn cả về sức khỏe lẫn tài chính.

Minh Tú cho biết cô bị đứt một dây chằng, phải ra vào bệnh viện tới 4 lần trong vòng 6 tháng. Việc điều trị kéo dài khiến công việc gần như ngưng trệ, các kế hoạch quay show liên tục bị trì hoãn.

“Mọi năm dư tiền mua vàng. Năm nay dư sổ nợ ngân hàng 500 triệu đồng”, Minh Tú nói.

Minh Tú cho biết mọi năm cô chạy show không kịp, năm nay chỉ ở nhà.

Theo nữ người mẫu, có chương trình đáng lẽ đã quay từ năm ngoái nhưng đến nay vẫn “đóng băng”. Thay vì lịch làm việc kín mít, năm 2025 của Minh Tú chủ yếu gắn với bệnh viện và quá trình hồi phục chấn thương.

Tháng 8/2025, Minh Tú tham gia chương trình Sao nhập ngũ nhưng buộc phải rút lui khi chương trình chưa kết thúc vì chấn thương nghiêm trọng. Kết quả chẩn đoán khiến người mẫu không khỏi bàng hoàng, cô bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương.

“Đọc từng dòng kết quả, tim mình nặng trĩu. Tiếc nuối vì những điều, những kế hoạch sắp tới còn dang dở, lo lắng cho chặng đường hồi phục phía trước”, Minh Tú tâm sự.

Theo nữ người mẫu, cô phải đối diện với ca phẫu thuật tái tạo dây chằng và gọt sụn chêm - một bước ngoặt không hề dễ dàng đối với người làm nghề vận động nhiều như cô. Tháng 10, Minh Tú tiếp tục nhập viện, phải truyền nước biển vì sốt cao, sức khỏe suy giảm rõ rệt sau thời gian dài chịu đựng chấn thương.

Dù vậy, giữa giai đoạn khó khăn, Minh Tú vẫn giữ tinh thần tích cực. “Mình tin rằng mọi khó khăn đều mang đến một ý nghĩa. Và hành trình này sẽ dạy mình học cách mạnh mẽ hơn, kiên nhẫn hơn và biết trân trọng sức khỏe”, cô viết.

Quốc Anh và clip tổng kết năm gây chú ý vì khoảnh khắc bên Tiểu Vy

Mới đây, Quốc Anh đăng tải đoạn video dài hơn 20 giây trên kênh TikTok cá nhân, nhìn lại hành trình của mình trong năm qua. Điều đáng chú ý là phần lớn hình ảnh trong clip lại là những khoảnh khắc bên Hoa hậu Tiểu Vy.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, clip đã thu hút hơn 750.000 lượt xem và nhiều bình luận. Ngay lập tức, mối quan hệ giữa Quốc Anh và nàng hậu gen Z trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Không ít khán giả cho rằng nam diễn viên đang “ngầm xác nhận” chuyện tình cảm.

“90% clip là Tiểu Vy”, “Này tổng kết 2025 với Tiểu Vy thì đúng hơn”, “3 phần Quốc Anh, 7 phần Tiểu Vy”, “Ngoại lệ của Quốc Anh. Mong 2026 rực rỡ nhé hai em”, “Là công khai phải không anh?”, “Tổng kết một năm với Tiểu Vy hả?”, “Tổng kết năm mang tên cô ấy”… là một số bình luận của khán giả.

Mối quan hệ của Quốc Anh và Tiểu Vy vẫn là dấu hỏi với khán giả.

Sau dự án Bộ tứ báo thủ, Quốc Anh và Tiểu Vy liên tục vướng nghi vấn hẹn hò. Quốc Anh từng dành nhiều lời khen cho Tiểu Vy, nhận xét cô là người dễ thương, luôn nỗ lực và làm việc nghiêm túc, tâm huyết với nghề. Nam diễn viên cũng không giấu việc bản thân có những rung động nhất định khi thường xuyên được người hâm mộ “đẩy thuyền”.

“Tuy nhiên, chuyện tình yêu hay tiến xa hơn hay không thì để tùy duyên và thời gian trả lời”, Quốc Anh chia sẻ.

Về phía Tiểu Vy, hoa hậu khẳng định mối quan hệ giữa cô và Quốc Anh chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Khi nói về mẫu đàn ông lý tưởng, Tiểu Vy chia sẻ: “Thành đạt và có tiếng nói trong gia đình, xã hội. Không bắt buộc phải là đại gia, nhưng phải giỏi và có sự cầu tiến. Bởi khi đó, chắc chắn người ta sẽ thành đạt”.