Nhân chứng kể lại vụ Vu Mông Lung ngã lầu tử vong

Một cư dân đang đi dạo vào lúc 6h hôm 11/9 thì phát hiện Vu Mông Lung nằm bất động dưới đất. Bảo vệ chung cư sau đó đã nhanh chóng gọi đội ngũ y tế và cảnh sát.

Theo Sohu, hôm 11/9, dư luận Trung Quốc xôn xao trước thông tin Vu Mông Lung ngã lầu tử vong. Phía công ty quản lý của nam diễn viên sau đó lên tiếng xác nhận: “Chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin với mọi người, diễn viên Mông Lung đã qua đời do rơi lầu vào ngày 11/9/2025. Cảnh sát đã loại trừ khả năng hình sự. Cầu nguyện cho anh được yên nghỉ”. Vụ việc sau đó nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên Weibo.

Theo nguồn tin, tai nạn xảy ra vào buổi sáng. Tới chiều cùng ngày, hiện trường tòa nhà nơi Vu Mông Lung ngã tử vong đã được dọn dẹp, không còn rào chắn. Từ dưới nhìn lên có thể thấy khung lưới cửa sổ căn hộ xảy ra vụ việc bị hư hỏng. Ngoài ra, cửa kính căn hộ có thể dễ dàng mở bằng tay, song phần lưới chắn bên ngoài khá mỏng manh, dễ rách.

Chung cư nơi Vu Mông Lung ngã tử vong. Ảnh: Sohu.

Một cư dân kể lại người bạn của bà đang dắt chó đi dạo lúc 6h, thì chú chó đánh hơi thấy mùi máu, sau đó phát hiện một thanh niên nằm bất động dưới đất. Sau đó không lâu, có người đến dùng áo che mặt nạn nhân và nói là bạn của mình. Bảo vệ cũng lập tức gọi cấp cứu và cảnh sát tới, hiện trường nhanh chóng bị phong tỏa.

Theo lời nhân chứng, có đến 7 xe cảnh sát xuất hiện. Nhân chứng cũng cho biết chỉ tới khi đọc báo mới biết nạn nhân là diễn viên nổi tiếng Vu Mông Lung. Bà cho biết trước đó đôi khi thấy anh chụp ảnh, đi chơi cùng bạn bè trong khu chung cư.

Việc Vu Mông Lung ngã lầu tử vong khiến giới giải trí bàng hoàng. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ đau buồn, tiếc thương ngôi sao Thái tử phi thăng chức ký.

Vu Mông Lung được nhiều khán giả biết đến qua các phim cổ trang. Ảnh: Sohu.

Vu Mông Lung sinh năm 1988 tại Tân Cương, tốt nghiệp Học viện Biểu diễn Bắc Kinh. Anh từng tham gia chương trình Super Boy (cuộc thi ca hát nam của Hunan TV) và đạt top 10 toàn quốc. Anh bắt đầu diễn xuất từ năm 2011 với vai phụ trong phim ngắn The Little Prince. Năm 2015, anh gây sốt với vai Cửu Vương Tề Hàn trong web drama Thái tử phi thăng chức ký.

Sau đó, anh tham gia các phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ, Thiên kim trở về, Trường An Nặc, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hiên Viên Kiếm: Hán Chi Vân…