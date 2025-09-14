Diễn viên Trần Kỳ qua đời

Theo China Times, nữ diễn viên Trần Kỳ đã qua đời hôm 13/9, ngay trước thềm sinh nhật lần thứ 96.
MC nổi tiếng Tào Khả Phàm mới đây cũng lên tiếng xác nhận tin buồn. “Cầu chúc cô giáo Trần Kỳ ra đi thanh thản”, MC bày tỏ tiếc thương. Ông cho biết từng hai lần tiếp xúc với bà Trần Kỳ và đều có ấn tượng sâu sắc. Lần đầu tiên ông gặp bà là trong buổi tụ họp của đoàn phim Một gia đình Thượng Hải. Lần thứ hai là khi bà được trao Giải Cống hiến đặc biệt tại Giải Nghệ thuật Biểu diễn Kịch Bạch Ngọc Lan.
Nhiều đồng nghiệp, khán giả sau khi hay tin không giấu nổi sự bàng hoàng, tiếc thương. Dân mạng gửi lời chia buồn, động viên gia đình nữ nghệ sĩ gạo cội.
|
Diễn viên gạo cội Trần Kỳ qua đời ở tuổi 95. Ảnh: China Times.
Trần Kỳ sinh năm 1929. Thuở đầu sự nghiệp, bà là một phát thanh viên trước khi chuyển hướng sang diễn kịch và sau đó bắt đầu đóng phim. Ngôi sao gạo cội từng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Một gia đình Thượng Hải, Bán sinh duyên, Tân dòng sông ly biệt, Xuân quang xán lạn Trư Bát Giới... Hình tượng người bà nhân hậu, hiền từ do Trần Kỳ thể hiện trên màn ảnh đã khắc sâu trong tâm trí nhiều thế hệ khán giả.
Ở tuổi xế chiều, bà Trần Kỳ vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, từng nhận Giải Cống hiến đặc biệt tại Giải Nghệ thuật Biểu diễn Kịch Bạch Ngọc Lan ở Thượng Hải. Việc bà ra đi chỉ 8 ngày trước sinh nhật lần thứ 96 khiến công chúng tiếc thương.
