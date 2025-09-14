Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vợ người mẫu cao 1,8 m của Hồ Quang Hiếu

  • Chủ nhật, 14/9/2025 10:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tuệ Như sở hữu sắc vóc ấn tượng, chiều cao 1,8 m. Hồ Quang Hiếu cho biết anh thấp hơn vợ nên phải đi giày độn, để cảm thấy tự tin hơn khi đứng cạnh bà xã.

Ho Quang Hieu anh 1

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu và bà xã Tuệ Như những ngày qua liên tục tung ra loạt ảnh cưới trước thềm hôn lễ. Trong loạt ảnh, Tuệ Như xuất hiện quyến rũ trong chiếc đầm trắng cúp ngực, trang điểm nhẹ nhàng tôn gương mặt xinh như hoa hậu. Người đẹp gây chú ý với chiều cao nổi bật 1,8 m.
Ho Quang Hieu anh 2Ho Quang Hieu anh 3

Bộ ảnh cưới của vợ chồng Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như có sự xuất hiện của nhóc tì Nguyễn Trần Quang Vinh (tên thân mật là Hin) - con trai đầu lòng của cặp đôi. Hai vợ chồng gọi bé là “khách V.I.P trong bộ ảnh cưới của ba mẹ”. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè gửi lời chúc phúc tổ ấm nhỏ của nam ca sĩ.


Ho Quang Hieu anh 4

Tuệ Như không giấu nổi hạnh phúc và xúc động trước ngày lễ trọng đại nhất trong đời. “Đôi lời gửi bản thân, hãy biết yêu thương mình nhiều hơn nữa. Vì mình luôn xứng đáng để được nhận lấy hạnh phúc”, cô chia sẻ. Tuệ Như cũng dành những lời có cánh cho chồng: “Ngày đẹp nhất là ngày có anh bên cạnh. Cảm ơn anh vì đã đến. Trước đây người trước mặt là người mình yêu. Kể từ nay người mình yêu chính là người bên gối”.

Ho Quang Hieu anh 5Ho Quang Hieu anh 6

Theo kế hoạch, lễ vu quy sẽ diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Cà Mau, vào ngày 15/9. Sau đó, hôn lễ được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng ở TPHCM. Cặp đôi tiết lộ buổi tiệc sẽ diễn ra riêng tư, chỉ có khoảng 80 khách mời, bao gồm gia đình, bạn bè thân thiết và một số nghệ sĩ.

Ho Quang Hieu anh 7Ho Quang Hieu anh 8

Bà xã Hồ Quang Hiếu tên thật là Trần Huỳnh Như, sinh năm 2000. Cô là diễn viên và người mẫu tự do, từng góp mặt trong nhiều show diễn thời trang của các nhà thiết kế trong nước. Ngoài ra, người đẹp cũng tham gia chụp ảnh cho một số nhãn hàng.

Ho Quang Hieu anh 9Ho Quang Hieu anh 10

Cô quen Hồ Quang Hiếu sau một buổi tiệc sinh nhật của bạn bè. Ban đầu cả hai thừa nhận chưa có ấn tượng đáng kể về đối phương, nhưng sau đó làm quen và dần bị nửa kia hấp dẫn. Cả hai dù cách nhau tới 17 tuổi nhưng vẫn có nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ, quan niệm sống.

Ho Quang Hieu anh 11

Hồ Quang Hiếu thừa nhận anh chỉ cao hơn 1, 7 m, nên khi đứng cạnh bạn gái cao 1, 8 m, anh phải mang giày độn để tự tin hơn. Bên cạnh sắc vóc nổi bật, Tuệ Như hấp dẫn nam ca sĩ nhờ tính cách trưởng thành, biết thấu hiểu và là hậu phương vững chắc cho anh. Nam ca sĩ khen vợ giỏi nội trợ, quán xuyến nhà cửa…

Ho Quang Hieu anh 12Ho Quang Hieu anh 13

Hồ Quang Hiếu thường xuyên bận bịu với lịch diễn. Tuệ Như và con trai luôn ở phía sau ủng hộ anh trên con đường sự nghiệp. “Mỗi lần ba Hiếu đi diễn là mẹ phải đứng cầm hình cho em xem, không thôi em la làng”, Tuệ Như chia sẻ về kỷ niệm dỗ con khi chồng đi diễn.

Hồ Quang Hiếu Hồ Quang Hiếu Tuệ Như đám cưới hôn lễ

