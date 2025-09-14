Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ảnh gợi cảm gây bàn tán của sao võ thuật Hong Kong

  • Chủ nhật, 14/9/2025 09:17 (GMT+7)
Charlene Houghton gây sốc với loạt ảnh hở bạo, khoe đường cong gợi cảm, khác hẳn với hình tượng "đả nữ' mạnh mẽ, gai góc thường thấy.

Theo tờ HK01, nữ diễn viên hành động Charlene Houghton nổi tiếng với hình tượng mạnh mẽ, gai góc trên màn ảnh. Mới đây, người đẹp gây sốc khi tung ra loạt ảnh hở bạo, khoe đường cong gợi cảm.

Trên trang cá nhân, đả nữ của màn ảnh Hong Kong chia sẻ những bức ảnh mặc đồ ngủ ren, tạo dáng quyến rũ trước ống kính. Trang phục cắt xẻ táo bạo giúp diễn viên khoe đường cong bốc lửa. “Không phải nói tôi quyến rũ gì, nhưng mỗi lần tôi cởi đồ trong phòng tắm, cái vòi nước cũng phải 'nóng' theo”, Houghton chú thích hóm hỉnh dưới loạt ảnh.

Bài đăng của ngôi sao Bằng chứng thép 2 nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, người hâm mộ bất ngờ trước hình tượng sexy, nữ tính của Charlene Houghton. Nhiều dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ trước sắc vóc ấn tượng của nữ diễn viên.

Charlene Houghton

Hình ảnh gợi cảm của Charlene Houghton. Ảnh: IGNV.

Charlene Houghton sinh năm 1990, sở hữu dòng máu lai Trung Quốc - Anh. Cha cô là đệ tử của bậc thầy phim võ thuật Lưu Gia Lương. Houghton bắt đầu học võ từ khi còn nhỏ, tham gia nhiều giải đấu võ thuật và đạt thành tích ấn tượng.

Kỹ năng võ nghệ của Charlene Houghton nhanh chóng lọt vào mắt xanh nhiều đạo diễn, giúp cô nhận được lời mời tham gia phim. Kể từ đó, bông hồng lai xuất hiện trong nhiều dự án phim hành động có tiếng như Karate, Tín hiệu chết người hay loạt phim truyền hình Bằng chứng thép 2... Người đẹp được đánh giá có kỹ năng võ thuật xuất sắc trong lứa diễn viên trẻ Hoa ngữ.

Hoàng Nhi

