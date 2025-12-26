Diễn viên Hạ Vũ Hòa lộ video ngoại tình trước cửa hộp đêm

Hạ Vũ Hòa ôm hôn một người đàn ông đã có gia đình lúc rạng sáng và trước cửa hộp đêm. Nữ diễn viên sau đó giải thích bản thân say rượu và xin lỗi công chúng.

Ngày 25/12, tờ CTWANT đưa tin Hạ Vũ Hòa lộ video hôn một người đàn ông mặc đồ trắng lúc rạng sáng. Người đàn ông này không chỉ xuất thân giàu có mà còn có gia đình.

Hạ Vũ Hòa và người đàn ông đều say rượu. Họ tán tỉnh nhau ngay trước hộp đêm, thậm chí ôm hôn nhau. Nữ diễn viên họ Hạ liên tục có cử chỉ thân mật với người đàn ông. Sau đó, người đàn ông mặc đồ trắng đưa Hạ Vũ Hòa lên xe và bỏ đi một mình.

Hình ảnh cắt ra từ video ghi lại cảnh thân mật của Hạ Vũ Hòa và người đàn ông. Ảnh: CTWANT.

CTWANT không công khai danh tính người đàn ông mặc đồ trắng nhưng khẳng định xuất thân từ một gia đình danh giá và từng du học nước ngoài. Anh đã kết hôn và thường xuyên chia sẻ hình ảnh ghi lại cuộc sống bên gia đình, vợ con trên mạng xã hội.

Sau đó, Hạ Vũ Hòa đưa ra lời xin lỗi. Cô cho biết gặp người đàn ông thông qua một người bạn và không hề có ý định không đứng đắn với anh nay. Hành vi của cô hoàn toàn là do say rượu.

"Tôi rất xin lỗi những người đã bị tổn thương bởi sự việc này. Tôi sẽ suy ngẫm sâu sắc về hành động của mình", cô cho biết.

Hạ Vũ Hòa đang bị dư luận chỉ trích. Ảnh: CTWANT.

Cô tiếp tục: “Về đoạn phim do truyền thông ghi lại, tôi quen người đàn ông đó qua sự giới thiệu của một người bạn và không có tình cảm đặc biệt nào với anh ấy. Tuy nhiên, do uống quá nhiều rượu vào hôm đó, hành vi của tôi trở nên không đúng mực và tôi rất lấy làm tiếc cho những người bị tổn thương bởi sự việc này. Tôi sẽ suy ngẫm kỹ về hành động của mình. Tôi luôn tôn trọng giá trị của hôn nhân và gia đình. Trong tương lai tôi sẽ thận trọng và tự kỷ luật hơn để tránh bất kỳ tình huống nào có thể gây lo ngại hoặc hiểu lầm”.

Hạ Vũ Hòa sinh năm 1993, gia nhập ngành giải trí từ năm 18 tuổi và từng tham gia nhiều phim, nổi bật nhất phải kể đến Phong thủy thế gia. Cô từng hẹn hò ca sĩ Gino trong 6 năm. Tháng 4, cô lộ ảnh say xỉn và ôm hôn ca sĩ Lý Khánh Kiệt. Thời điểm đó, nữ diễn viên đã xin lỗi và hứa bỏ rượu.