Châu Tấn bị công kích

  Thứ ba, 16/9/2025 15:37 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Châu Tấn những ngày qua hứng chịu chỉ trích, công kích vì lời đồn cho rằng cô bắt nạt ê-kip "Như Ý truyện", tự tiện sửa kịch bản hay đổi stylist.

Theo Sinchew, mạng xã hội những ngày qua lan truyền tin đồn Châu Tấn bắt nạt các diễn viên trong đoàn phim Như Ý truyện. Những thông tin xoay quanh Châu Tấn gây xôn xao dư luận, kéo theo nhiều bàn tán. Mới đây, fanclub của nữ diễn gây chú ý khi lên tiếng bác bỏ những tin đồn trên.

Hội người hâm mộ cho rằng những tin đồn thất thiệt đã bị đẩy đi quá xa, gây ảnh hưởng tới danh dự của Châu Tấn. Thậm chí nhiều tài khoản lợi dụng việc này để chỉ trích, tấn công cô trên mạng.

Trước tin Hoắc Kiến Hoa bị Châu Tấn ép sửa kịch bản nhiều lần, đến mức bị đau dạ dày, fanclub giải thích thật ra anh bị khó chịu vì quá nhập tâm khi quay cảnh quan trọng - lễ tang của hoàng hậu tiền triều. Ngoài ra, cũng không có chuyện Châu Tấn ép xóa thoại của Hoắc Kiến Hoa như lời đồn thổi. Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đó, nam diễn viên còn gọi Châu Tấn là bạn thân, khen ngợi diễn xuất của cô.

Ngoài ra, dân mạng còn lan truyền tin Châu Tấn bắt nạt Lý Thuần (vai Lệnh Quý phi), khiến mẹ nữ diễn viên rơi nước mắt khi đến thăm con. Trước những bình luận chỉ trích, fanclub Châu Tấn làm rõ: Lý do mẹ Lý Thuần bật khóc là vì chứng kiến cảnh nhân vật Kim Ngọc Nghiên (Tân Chỉ Lôi đóng) bắt nạt Ngụy Yến Uyển, nên bà thương con. Bản thân Lý Thuần nhiều lần chia sẻ Như Ý Truyện là trải nghiệm quý giá, còn có nhiều ảnh chụp thân thiết với Châu Tấn, đồng thời công khai ủng hộ phim mới của đàn chị.

Châu Tấn bị công kích vì vướng tin chèn ép đoàn phim Như Ý truyện. Ảnh: Weibo.

Fanclub của ảnh hậu cũng phủ nhận chuyện cô nhiều lần ép đạo diễn Uông Tuấn vào thế khó, khiến ông mệt mỏi tới mức phải dùng thuốc ngủ. Uông Tuấn từng nói rõ, do quy mô đoàn phim quá lớn và quay suốt 9 tháng nên chịu áp lực nặng nề, buộc phải dùng thuốc để an giấc, không liên quan đến Châu Tấn. Ngược lại, ông còn khen cô chuyên nghiệp và cả hai có nhiều kỷ niệm hợp tác tốt.

Về tin đồn Châu Tấn tự ý sửa kịch bản, đổi stylist, fanclub giải thích việc xây dựng nhân vật Như Ý “không chủ động hãm hại người khác” là đề xuất của cô từ giai đoạn chuẩn bị kịch bản, sau đó được biên kịch và đạo diễn xem xét, thống nhất đưa vào, hoàn toàn không phải diễn viên tự tiện chỉnh sửa.

Việc cắt bớt các cảnh đấu đá trong cung là quyết định tập thể của ê-kíp, nhằm phục vụ nhịp kể chuyện và qua được khâu kiểm duyệt. Còn về tạo hình, ngay từ đầu nhân vật nữ chính đã do chuyên gia Trương Thúc Bình phụ trách, không hề có chuyện đổi stylist như lời đồn thổi.

