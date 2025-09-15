Liên Bỉnh Phát gây chú ý

Theo China Times, lễ trao giải Kim Chung (Golden Bell Awards) lần thứ 60 sẽ diễn ra vào ngày 17-18/10 tại Trung tâm Âm nhạc Đài Bắc. Mới đây, BTC lễ trao giải đã công bố danh sách đề cử.
Theo đó, Liên Bỉnh Phát xuất hiện ở hạng mục Nam chính xuất sắc, với vai diễn trong bộ phim The Outlaw Doctor (tựa Việt: Bác sĩ tha hương). Bên cạnh Liên Bỉnh Phát, 3 cái tên khác có mặt trong đề cử hạng mục này là Tống Vỹ Ân, Kha Thúc Nguyên và Phạm Thiếu Huân.
Liên Bỉnh Phát là diễn viên Việt đầu tiên nhận đề cử tại Kim Chung, một trong những lễ trao giải lâu đời và danh tiếng nhất Hoa ngữ. Trên trang cá nhân, Liên Bỉnh Phát bày tỏ bất ngờ và hạnh phúc. Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng nam diễn viên.
Liên Bỉnh Phát đóng cặp cùng Trương Quân Ninh. Ảnh: NSX.
Trong The Outlaw Doctor, dự án lấy bối cảnh tại Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc), Liên Bỉnh Phát hóa thân bác sĩ Phạm Văn Ninh. Nhân vật phải đến Đài Loan để đưa mẹ hồi hương. Tuy nhiên, kế hoạch không thành nên anh bất đắc dĩ phải ở lại đây kiếm sống, bằng mọi giá đưa mẹ về quê. Trước đó, anh cho biết để nhập vai chân thực đã phải dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản và học tiếng bản địa.
Liên Bỉnh Phát nổi tiếng sau vai Dũng trong phim điện ảnh Song Lang, đóng cùng Isaac. Năm 2019, anh tiếp tục được chú ý khi tham gia chương trình thực tế Chạy đi chờ chi - Running Man phiên bản Việt - cùng Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy… Diễn viên mới đây cũng gây chú ý sau khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai, Chiến sĩ quả cảm.
