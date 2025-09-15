'Khế ước bán dâu' thu 10 tỷ đồng mở màn

Bộ phim của Đặng Thái Huyền vẫn chễm chệ trên ngôi vương phòng vé Việt sau hơn 3 tuần công chiếu. Tác phẩm đồng hương mới ra mắt là "Khế ước bán dâu" có màn chào sân mờ nhạt.

Vẫn là Mưa đỏ ở vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp doanh thu phòng vé tuần qua. Bước sang tuần chiếu thứ 4, bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất dù hạ nhiệt vẫn không có đối thủ.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tác phẩm dắt túi gần 50 tỷ đồng dịp cuối tuần, với khoảng 500.000 vé bán ra trên 8.200 suất chiếu. Ra rạp đã nhiều ngày nhưng phim vẫn duy trì tốc độ tăng doanh thu khá ấn tượng, hiện đã chạm mốc 650 tỷ đồng .

Trái với kỳ vọng, dự án kinh dị cổ trang Khế ước bán dâu lại không tạo được sức hút phòng vé. Bộ phim do Lê Văn Kiệt cầm trịch mở màn với thành tích khoảng 10 tỷ đồng (bao gồm cả doanh thu từ suất chiếu đặc biệt) - con số khá khiêm tốn với một dự án được đầu tư bài bản. Lê Văn Kiệt trước đó cũng là cái tên ghi dấu ấn ở phòng vé nội địa, đặc biệt qua Hai Phượng - bộ phim từng giữ kỷ lục ăn khách nhất lịch sử rạp Việt.

Khế ước bán dâu hụt hơi ngay từ tuần mở màn.

Thử nghiệm làm phim kinh dị tâm linh trong lần tái xuất màn bạc của Lê Văn Kiệt dường như không mấy thành công. Sau khi ra mắt, Khế ước bán dâu được khen ngợi với thiết kế mỹ thuật công phu. Phim có phần hình ảnh đẹp, bối cảnh, phục trang và hóa trang rất chỉn chu. Tác phẩm cũng có nền tảng tốt khi lấy ý tưởng từ nguyên tác cùng tên nổi tiếng của nhà văn Thục Linh.

Tuy nhiên, phim lại mất điểm vì ôm đồm tình tiết, trong khi nhân vật xây dựng đơn điệu, thiếu chiều sâu. Lối kể chuyện thiếu mượt mà, hồi kết chóng vánh và diễn xuất mờ nhạt cũng ảnh hưởng tới trải nghiệm của khán giả.

Cái tên gây bất ngờ lại là The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng. Hồi kết của loạt phim kinh dị ăn khách bậc nhất lịch sử đang gây sốt phòng vé toàn cầu. Tại Việt Nam, tác phẩm có cú vượt mặt gây sốc trước Khế ước bán dâu. The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng kết thúc tuần chào sân ở vị trí á quân phòng vé, chỉ sau Mưa đỏ.

The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng có màn chào sân khá ấn tượng ở rạp Việt.

Phim thu 22 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần, bán ra hơn 200.000 đầu vé. Sở dĩ nói thành tích này gây bất ngờ vì khoảng thời gian gần đây, các phim quốc tế có xu hướng bị lép vế rõ rệt trước phim nội địa. Bản thân The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng cũng không có chiến dịch truyền thông mạnh bằng Khế ước bán dâu tại Việt Nam.

Một phim Việt khác ra mắt nhưng rất ít khán giả nhắc tới là Có chơi có chịu. Phim chỉ có số suất chiếu hạn chế, thu hơn 100 triệu đồng. Với tình hình phòng vé hiện tại, tác phẩm của đạo diễn trẻ Hoàng Anh Duy dự kiến sớm khép lại hành trình.

Tuần này, rạp Việt tiếp tục sôi động trước sự đổ bộ của loạt phim mới. Nổi bật phải kể tới Tử chiến trên không, phim về vụ cướp máy bay do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất, Hàm Trần đạo diễn. Tác phẩm quy tụ nhiều gương mặt phòng vé một thời như Thái Hòa, Kaity Nguyễn, bên cạnh nhiều cái tên khác như Thanh Sơn, Xuân Phúc, Võ Điền Gia Huy...